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2 июня 2017, 1:15 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Имама подписал трёхлетний контракт новичка с «Лос-Анджелесом»

Форвард Боконджи Имама подписал трёхлетний контракт новичка с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает официальному сайту клуба генеральный менеджер Роб Блейк.

Ранее стало известно, что «Кингз» приобрели права на Боконджи у «Тампа-Бэй Лайтнинг» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта-2018.

20-летний Имама в прошлом сезоне в составе «Сент-Джон Си Догз», где исполнял роль помощника капитана, принял участие в 66 матчах АХЛ, в которых записал себе в актив 41 гол и 14 передач, набрав в итоге 55 очков по системе гол+пас при показателе полезности «-11». Также Боконджи отбыл 105 штрафных минут.

Лос-Анджелес Кингз
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