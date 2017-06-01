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1 июня 2017, 21:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вашингтон» продлил соглашение с Уокером

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что клуб продлил соглашение с нападающим Натаном Уокером, говорится на официальном сайте клуба.

Новое соглашение рассчитано на два года и является двусторонним, и, как сообщает обозреватель Майк Фогель в своём «твиттере», за каждый год Уокер сможет заработать в НХЛ — $ 650 тыс., а в случае игры в АХЛ — $ 125 тыс. за каждый год Уокер сможет заработать в НХЛ — $ 650 тыс., а за второй — $ 175 тыс.

В прошлом сезоне Уокер провёл в АХЛ в составе «Херши Беарз» 58 матчей, в которых набрал 23 очка (11+12).

Вашингтон Кэпиталз
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