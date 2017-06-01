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1 июня 2017, 18:15 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий ЦСКА Мамин подписал контракт с «Флоридой»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Нападающий московского ЦСКА Максим Мамин подписал двухлетний контракт с «Флорида Пантерз», сообщает в своём «твиттере» обозреватель TVA Sports Рено Лавуа.

Нападающий московского ЦСКА Максим Мамин подписал двухлетний контракт с Флорида <span class=error>Пантерз</span> сообщает в своём <span class=error>твиттере</span> обозреватель TVA Sports Рено <span class=error>Лавуа</span>. Увеличить
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Соглашение является двусторонним: если россиянин сможет закрепиться в НХЛ, его оклад составит $ 757 тыс., а если будет отправлен в фарм-клуб, то его зарплата сократится в 10 раз и составит $ 70 тыс. Кроме этого, контракт предусматривает возможность временной отправки Мамина в КХЛ. В прошлом сезоне 22-летний нападающий набрал за ЦСКА 25 (12+13) очков в 42 матчах регулярного чемпионата и 3 (2+1) очка в 9 матчах плей-офф.

В 2016 году Мамин был задрафтован «Флоридой» под общим 175-м номером (6-й раунд).

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