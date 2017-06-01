Нападающий ЦСКА Мамин подписал контракт с «Флоридой»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение является двусторонним: если россиянин сможет закрепиться в НХЛ, его оклад составит $ 757 тыс., а если будет отправлен в фарм-клуб, то его зарплата сократится в 10 раз и составит $ 70 тыс. Кроме этого, контракт предусматривает возможность временной отправки Мамина в КХЛ. В прошлом сезоне 22-летний нападающий набрал за ЦСКА 25 (12+13) очков в 42 матчах регулярного чемпионата и 3 (2+1) очка в 9 матчах плей-офф.

В 2016 году Мамин был задрафтован «Флоридой» под общим 175-м номером (6-й раунд).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Maxim Mamin signed a 2 years (2 way) contract with the Panthers. The Russian foward played for CSKA Moscow in the KHL.</p>— Renaud Lavoie (@renlavoietva) <a href="https://twitter.com/renlavoietva/status/870286188380401664">1 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>