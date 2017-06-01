Нападающий ЦСКА Мамин подписал контракт с «Флоридой»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Нападающий московского ЦСКА Максим Мамин подписал двухлетний контракт с «Флорида Пантерз», сообщает в своём «твиттере» обозреватель TVA Sports Рено Лавуа.
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Соглашение является двусторонним: если россиянин сможет закрепиться в НХЛ, его оклад составит $ 757 тыс., а если будет отправлен в
В 2016 году Мамин был задрафтован «Флоридой» под общим 175-м номером (6-й раунд).
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