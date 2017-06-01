Где окажутся Ковальчук и Дадонов? Главные трансферные слухи в НХЛ

Где окажется Ковальчук?

Всё сильнее накаляются страсти вокруг нападающего Ильи Ковальчука, у которого завершился контракт со СКА. В 2013 году россиянин уехал из «Нью-Джерси», подписав документы о завершении карьеры в НХЛ, и в текущее межсезонье может вернуться за океан только в «Дэвилз», который имеет права на форварда. По словам генменеджера «дьяволов» Рэя Шеро, агент Ковальчука Джей Гроссман уже начал с ним переговоры.

«Сейчас, когда мы выиграли первый выбор на драфте, у нас есть время подумать и взвесить все варианты. Заключить контракт с Ковальчуком можно только с 1 июля. Так что после драфта у нас будет время, посмотрим, что произойдёт. Я не знаю Ковальчука лично, но долгое время наблюдал за его игрой в НХЛ. Он был топ-игроком лиги, и любая команда хочет усилиться талантливыми хоккеистами. Если он вернётся в НХЛ, это будет сказочно для лиги, но сейчас нет смысла дальше рассуждать на эту тему. Если мы можем собрать в команде таких ребят, как Ковальчук, очень хороших игроков, это неплохо. В этом вопросе главный — он, ему решать, где он хочет играть. А я буду решать, выгодно ли это нам», — сказал Шеро.

Одним из самых вероятных сценариев для «Нью-Джерси» считается подписание контракта с Ковальчуком и последующий выгодный обмен. В «дьяволах», которые в своём нынешнем состоянии не являются претендентами на кубок Стэнли, Илья вряд ли захочет оставаться — исключением может лишь быть однолетний контракт по образцу Радулова, чтобы показать «товар лицом» и претендовать на более длительный и финансово ёмкий договор.

Вариантов последующего «приземления» Ковальчука достаточно много. Один из них недавно назвал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, чьей информации вполне можно доверять. «Кто-то сказал мне, что Ковальчук рассчитывает получить много предложений, но пока точно не знаю, кто фаворит в борьбе за него. Слышал, что он хочет перейти в «Рейнджерс», но не думаю, что ньюйоркцы собираются его подписывать. Могу предположить вариант с «Монреалем», но опять же — нужно ли это «Канадиенс»? — подвесил вопрос в воздухе Фридман. Обозреватель TSN Боб Маккензи предположил, что Ковальчук будет требовать от клубов НХЛ контракт на 2−3 года на сумму около $ 6−7 млн за сезон. По информации его коллеги Пьера Лебрюна, возможен интерес к Илье со стороны «Рейнджерс» и «Сан-Хосе», где давно не было яркого российского форварда.

Кроме этого, интересную версию высказал обозреватель Sportsnet Марк Спектор, который предположил возможный обмен Ковальчука на Александра Овечкина. Этот вариант вряд ли стоит рассматривать всерьёз, поскольку совсем недавно генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан отказался от идеи обмена капитана «столичных» в ближайшем будущем.

Дадонов: «Вегас», «Торонто» или «Вашингтон»?

Ещё одним российским свободным агентом, о судьбе которого нет недостатка в слухах и предположениях, является Евгений Дадонов. Форварда питерского СКА логично сватали в «Вегас» в компанию к старому приятелю Вадиму Шипачёву, который не так давно подписал с «Голден Найтс» крупный контракт.

Среди неожиданных вариантов возможного трудоустройства Дадонова оказался «Торонто», болельщики которого хотят видеть Евгения у себя. «Для “Торонто” это был бы идеальный вариант. Дадонов стал бы вторым левым крайним в команде, а возможно, даже первым. Предполагаю, он мог бы играть вместе с Мэттьюсом и Нюландером. Дадонов слишком хорош, чтобы можно было игнорировать его кандидатуру, а контракт на два года и $ 3−4 млн был бы оправдан», — считает автор блога Editor in Leaf Маз Раджа.

«Я слышал, что Дадонов может оказаться в “Чикаго”, — сказал в интервью “Спорт-экспрессу” инсайдер TSN Даррен Дрегер. — И вполне понятно почему — стиль игры “Блэкхоукс” ему подходит, так же как и Панарину».

Ещё один слух, касающийся Дадонова, — о возможном интересе со стороны «Вашингтона», которому для начала нужно определиться с собственными свободными агентами. «Столичных» ждёт значительная перетряска состава: по данным издания Washington Post, на драфт расширения «Кэпиталз» может выставить форвардов Джей Бигла и Майка Коннолли, вратаря Грубауэра и защитника Шмидта, а попытки подписать кого-то из неограниченно свободных агентов — Уильямса, Оши, Уинника и Шаттенкирка — будут предприняты только после драфта расширения. Что касается защитника Карла Алзнера, то его дни в стане «Вашингтона» считаются завершёнными: судя по той реакции, которую продемонстрировал Маклеллан на встрече с прессой, Алзнеру предстоит выход на рынок свободных агентов.

Анисимов покинет «Чикаго»?

Не исключено, что придётся сменить команду и центрфорварду «Блэкхоукс» Артёму Анисимову. «По слухам Артём Анисимов находится в числе тех, кто является кандидатом на обмен. Интерес к нему объясним, потому что форвард имеет разумный контракт и стабильно набирает очки в последние сезоны. А из тех нападающих “Чикаго”, которые могут сыграть роль центрфорварда второго звена, есть Ник Шмалц и Тэннер Керо», — пишет Chicago Tribune.