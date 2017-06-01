«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» во втором матче финала Кубка Стэнли, Малкин забил гол
МОСКВА, 1 июн —
Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Нэшвилл Предаторз» во втором матче финала Кубка Стэнли и теперь ведут в серии до четырех побед со счетом 2−0.
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Встреча, прошедшая в среду в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Джейк Гюнцель (17-я, 41-я минуты), Скотт Уилсон (44) и российский форвард Евгений Малкин (44). У «Нэшвилла» шайбу забросил Понтус Аберг (13).
Следующие матчи пройдут на льду «Нэшвилла» 3 и 5 июня.
|1.06.2017 03:00
|Плей-офф: Финал
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|4:1
|Нэшвилл Предаторз
|(1:1, 0:0, 3:0)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Мэттью Мюррей
|Пекка Ринне 43:28 (Ю. Сарос 43:28)
|1-й период
|Крэйг Смит
|02:04
|09:36
|Крис Куниц
|09:36
|Евгений Малкин
|Майк Фишер
|10:34
|Понтус Оберг (В. Арвидссон, М. Фишер)
|12:57
|Роман Йоси
|14:32
|16:36
|Джейк Гюнтцель (К. Шири, К. Куниц)
|2-й период
|Остин Уотсон
|31:48
|Коди Маклеод
|37:25
|3-й период
|40:10
|Джейк Гюнтцель (Б. Раст, Р. Хэйнси)
|43:13
|Скотт Уилсон (Мэтт Каллен, Ф. Кессел)
|43:28
|Евгений Малкин (К. Куниц, Ян Коул)
|Понтус Оберг
|44:51
|49:20
|Сидни Кросби
|52:14
|Евгений Малкин
|52:14
|Евгений Малкин
|Пи. Кей. Суббан
|52:14
|Коди Маклеод
|58:01
|58:29
|Крис Куниц
Статистика
|15
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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