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1 июня 2017, 9:48 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» во втором матче финала Кубка Стэнли, Малкин забил гол

МОСКВА, 1 июн — Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Нэшвилл Предаторз» во втором матче финала Кубка Стэнли и теперь ведут в серии до четырех побед со счетом 2−0.

Хоккеисты Питтсбург Пингвинз обыграли Нэшвилл Предаторз во втором матче финала Кубка Стэнли и теперь ведут в серии до четырех побед со счетом 2−0. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Джейк Гюнцель (17-я, 41-я минуты), Скотт Уилсон (44) и российский форвард Евгений Малкин (44). У «Нэшвилла» шайбу забросил Понтус Аберг (13).

Следующие матчи пройдут на льду «Нэшвилла» 3 и 5 июня.

1.06.2017 03:00 Плей-офф: Финал PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 4:1 Нэшвилл Предаторз
(1:1, 0:0, 3:0)
Главные тренеры
Майк Салливан Питер Лавиолетт
Вратари
Мэттью Мюррей Пекка Ринне 43:28 (Ю. Сарос 43:28)
1-й период
Крэйг Смит 02:04
09:36 Крис Куниц
09:36 Евгений Малкин
Майк Фишер 10:34
Понтус Оберг (В. Арвидссон, М. Фишер) 12:57
Роман Йоси 14:32
16:36 Джейк Гюнтцель (К. Шири, К. Куниц)
2-й период
Остин Уотсон 31:48
Коди Маклеод 37:25
3-й период
40:10 Джейк Гюнтцель (Б. Раст, Р. Хэйнси)
43:13 Скотт Уилсон (Мэтт Каллен, Ф. Кессел)
43:28 Евгений Малкин (К. Куниц, Ян Коул)
Понтус Оберг 44:51
49:20 Сидни Кросби
52:14 Евгений Малкин
52:14 Евгений Малкин
Пи. Кей. Суббан 52:14
Коди Маклеод 58:01
58:29 Крис Куниц
Статистика
15 Штрафное время 19
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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Нэшвилл Предаторз
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