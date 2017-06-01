«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» во втором матче финала Кубка Стэнли, Малкин забил гол

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Встреча, прошедшая в среду в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) в пользу хозяев, в составе которых отличились Джейк Гюнцель (17-я, 41-я минуты), Скотт Уилсон (44) и российский форвард Евгений Малкин (44). У «Нэшвилла» шайбу забросил Понтус Аберг (13).

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Следующие матчи пройдут на льду «Нэшвилла» 3 и 5 июня.