Обменять Овечкина практически невозможно

«СЭ» объясняет, почему эти разговоры беспочвенны.

Обмен Овечкина? Ха! Вы издеваетесь? Да, у него в контракте нет полного запрета на любые действия менеджмента. Он может назвать только десять команд, куда не согласен переходить, что несколько развязывает руки генменеджеру «Столичных» Брайану Маклеллану. Но все равно обменять фигуру такого масштаба в нынешних реалиях практически невозможно.

Сколько у нас с момента большого локаута было настоящих звездных обменов? Ровно один: Пи Кея Суббана из «Нэшвилла» поменяли на Ши Уэбера в «Монреаль». Холл на Ларссона — это не то совсем. Сегин, Кессел — тоже не то. И вспомнить-то особо нечего.

Хочу напомнить, что до 7 февраля, когда Овечкин получил травму то ли плеча, то ли руки, он шел в тройке лучших снайперов с отрывом в четыре шайбы от Кросби. Вполне сокращаемом отрыве. При этом он разнообразил свою игру, вспомнил, как играть вторым темпом, стал появляться на пятачке, раскачивал защитников излюбленным в юности приемом «in and out», возвращался в оборону так, как не возвращался никогда. Видеть Ови, который в при возврате настигает крайнего нападающего соперника, за которого даже формально не отвечал — это поднимало брови на невиданную высоту.

Маклеллан просто стандартно ответил на вполне стандартный вопрос. Неприкасаемых в НХЛ в принципе нет, самого Уэйна Гретцки меняли, и вполне понятно, что если Брайану предложат двух звезд и пару проспектов за Овечкина — он наверняка скажет «да». Но, впрочем, не факт, что Тед Леонсис даст на это добро. Слишком уж хорошие у владельца «Вашингтона» отношения с главным российским снайпером НХЛ, слишком много он сделал для чисто убыточного клуба, который ныне приносит прибыль.

Если бы не та травма, после которой Овечкин резко сдал в реализации и даже в количестве бросков, он вполне мог бы бороться за очередного «Мориса Ришара», уже практически одомашненного приза. Он был в лидерах по любой статистике, основанной на бросковых метриках, он в принципе был в большом-большом порядке. Такая корова нужна самому — в данном случае «Вашингтону».

Все всполошились из-за неосторожного высказывания, но в том-то и дело, что это просто неосторожное высказывание. Поймите, Овечкин прошел свой пик, любой генменджер будет крайне внимательно смотреть на его возраст и предлагать компенсацию, исходя из этих параметров. При этом нужно понимать, что ни одного предложения менеджменту «Кэпиталз» по обмену Овечкина до сих пор не поступало. Потому что — а зачем? Всем ведь ясно, что над условно серьезным предложением все только посмеются. И вообще — сейчас все стараются строится через драфт.

И «Вашингтон» — в том числе. Вы наверняка удивитесь, когда увидите, на что способны Мэдисон Бауи и Якуб Врана, как только они подтянутся. Это был идеальный сезон для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли, но жизнь на этом точно не заканчивается, и у «Кэпс» в закромах есть люди, чтобы все исправить. Даже в будущем году. И Овечкин для них — символ и непререкаемый авторитет. И хотя бы для того, чтобы объяснить молодежи, почему нужно наконец-то дернуть «Питтсбург» — он очень даже нужен.

Даже если вдруг появятся какие-то слухи о возможном обмене — не верьте, не будет такого. Овечкин останется в «Вашингтоне», он не Леброн, и если и окажется в каком-то другом клубе, то это будет уже в России.

ИГОРЬ ЕРОНКО