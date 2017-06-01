Жителям Питтсбурга блокировали покупку билетов на матчи финала в Нэшвилле

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Их могли купить только жители Теннесси и штатов, где транслируют матчи команды, — Джорджии, Алабамы, Кентукки и Миссисипи. Об этом сообщает Wpxi.com.

На сайте продажи билетов было размещено объявление, что заказы от жителей других штатов будут отменены с возвратом денег. Место жительства определялось по данным банковской карты.

«Нэшвилл» и ранее ограничивал продажу билетов для фанатов соперника — на матчи финала конференции не смогли попасть болельщики «Анахайм Дакс», а для фанатов «Чикаго Блэкхоукс» продажа билетов в Нэшвилле закрыта уже несколько лет даже во время регулярного чемпионата. «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финале Кубка Стэнли 2015 года не только не продавал билеты фанатам «Чикаго», но установил правила по разрешённым цветам одежды на некоторых секторах арены.