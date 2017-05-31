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31 мая 2017, 22:41 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

В Канаде выпустили почтовую марку, посвящённую Суперсерии-1972

Почта Канады выпустила марку, посвящённую Суперсерии 1972 года между СССР и Канадой.

Почта Канады выпустила марку посвящённую <span class=error>Суперсерии</span> 1972 года между СССР и Канадой. Увеличить
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Она вошла в серию из 10 марок, приуроченных к празднованию 150-летнего юбилея Канады.

Суперсерия 1972 года состояла из восьми матчей, по четыре в Канаде и СССР. В первом матче советские хоккеисты выиграли со счётом 7:3, во втором потерпели поражение — 1:4. Третья игра закончилась вничью — 4:4, четвёртая осталась за СССР (5:3). В пятом матче канадцы проиграли (4:5), но выиграли шестой (3:2) и седьмой (4:3). Всё решилось в восьмой игре, в которой канадцы забросили три шайбы в третьем периоде и победили 6:5.

На марке запечатлён Пол Хендерсон, празднующий свой решающий гол в концовке третьего периода последнего матча.
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