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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29926713/
31 мая 2017, 9:40 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Лаури назначен ассистентом главного тренера «Лос-Анджелеса»

«Лос-Анджелес Кингз» объявил о назначении Дэйва Лаури ассистентом главного тренера Джона Стивенса.

В последнее время он тренировал клуб Западной хоккейной лиги «Виктория», на МЧМ-2016 работал главным тренером сборной Канады.

«Дэйв обладает огромным опытом в качестве игрока и тренера, мы рады, что он присоединится к нашей команде. Он сыграл больше 1000 матчей в НХЛ и был отличным партнёром. Он очень внимательно относится к игрокам и приходит сюда побеждать», — прокомментировал назначение Стивенс.

Ещё одним помощником Стивенса может стать нынешний главный тренер фарм-клуба «Каролины Харрикейнз» Ульф Самуэльссон.

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