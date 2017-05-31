Форварду клуба НХЛ «Оттава» Дерику Брассару потребуется операция на плече

Брассару нужна операция в связи с разрывом суставной губы плечевого сустава.

«Постсезонные тесты после серии плей-офф с “Питтсбургом” показали, что у Деррика разрыв суставной губы в правом плече, и потребуется операция, которая пройдет в ближайшее время. Обычно на восстановление после подобных процедур уходит 4−5 месяцев. Мы надеемся, что Деррик будет готов к следующему сезону», — сказал генеральный менеджер клуба Пьер Дорион.