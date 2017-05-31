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31 мая 2017, 8:38 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Форварду клуба НХЛ «Оттава» Дерику Брассару потребуется операция на плече

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Форварду «Оттавы» Дерику Брассару потребуется операция на плече, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Брассару нужна операция в связи с разрывом суставной губы плечевого сустава.

«Постсезонные тесты после серии плей-офф с “Питтсбургом” показали, что у Деррика разрыв суставной губы в правом плече, и потребуется операция, которая пройдет в ближайшее время. Обычно на восстановление после подобных процедур уходит 4−5 месяцев. Мы надеемся, что Деррик будет готов к следующему сезону», — сказал генеральный менеджер клуба Пьер Дорион.

Брассар в минувшем сезоне принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, набрал 39 очков (14 шайб и 25 передач). В 19 матчах плей-офф на его счету 11 очков (4+7).

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