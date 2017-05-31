Форварду клуба НХЛ «Оттава» Дерику Брассару потребуется операция на плече
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт. Форварду «Оттавы» Дерику Брассару потребуется операция на плече, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Брассару нужна операция в связи с разрывом суставной губы плечевого сустава.
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Брассар в минувшем сезоне принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, набрал 39 очков (14 шайб и 25 передач). В 19 матчах
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