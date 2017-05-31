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31 мая 2017, 0:18 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Тротц продолжит работу с «Вашингтоном» в следующем сезоне

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц останется на посту наставника клуба в следующем сезоне.

Главный тренер Вашингтона <span class=error>Барри</span> <span class=error>Тротц</span> останется на посту наставника клуба в следующем сезоне. Увеличить
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Об этом сообщил генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Маклеллан. Предстоящий сезон станет для Тротца последним по действующему контракту.

54-летний специалист работает с «Вашингтоном» с 2014 года. За три сезона Троц дважды выигрывал Президентский кубок, но ни разу не прошел второй раунд плей-офф.

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