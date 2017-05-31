Тротц продолжит работу с «Вашингтоном» в следующем сезоне

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Об этом сообщил генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Маклеллан. Предстоящий сезон станет для Тротца последним по действующему контракту.