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30 мая 2017, 22:13 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вегас» получил дополнительные 24 часа для выбора игроков на драфте расширения

Новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» получит в распоряжение ещё 24 часа, чтобы сделать выбор на драфте расширения, сообщает официальный сайт лиги со ссылкой на заместителя комиссара лиги Билла Дэйли.

Новый клуб <span class=error>НХЛ</span> Вегас <span class=error>Голден</span> <span class=error>Найтс</span> получит в распоряжение ещё 24 часа чтобы сделать выбор на <span class=error>драфте</span> расширения сообщает официальный сайт лиги со ссылкой на заместителя комиссара лиги Билла <span class=error>Дэйли</span>. Увеличить
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Списки защищённых игроков, составленные 30 командами НХЛ, будут официально переданы «Голден Найтс» 18 июня в 10 утра (17:00 мск). 21 июня в 10:00 (17:00 мск) новый клуб лиги должен определиться с составом.

Первоначально планировалось, что «Вегас» будет обдумывать свой выбор в течение 48 часов, сказал Дэйли. «Голден Найтс» выберут 30 игроков, по одному из каждого клуба НХЛ. Имена хоккеистов новой команды будут объявлены 21 июня на церемонии вручения индивидуальных наград лиги в Лас-Вегасе.

Существующие команды имеют право защитить от драфта расширения семь нападающих, трёх защитников и одного голкипера или восемь полевых игроков и одного вратаря. В списки защищённых в обязательном порядке должны быть включены все хоккеисты, имеющие на руках контракт с пунктом о невозможности обмена, если только они не откажутся от него. Игроки, которые провели в лиге менее двух лет, не подлежат процедуре драфта. Их защищать не нужно.
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