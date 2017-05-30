«Вегас» получил дополнительные 24 часа для выбора игроков на драфте расширения

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Списки защищённых игроков, составленные 30 командами НХЛ, будут официально переданы «Голден Найтс» 18 июня в 10 утра (17:00 мск). 21 июня в 10:00 (17:00 мск) новый клуб лиги должен определиться с составом.

Первоначально планировалось, что «Вегас» будет обдумывать свой выбор в течение 48 часов, сказал Дэйли. «Голден Найтс» выберут 30 игроков, по одному из каждого клуба НХЛ. Имена хоккеистов новой команды будут объявлены 21 июня на церемонии вручения индивидуальных наград лиги в Лас-Вегасе.

Существующие команды имеют право защитить от драфта расширения семь нападающих, трёх защитников и одного голкипера или восемь полевых игроков и одного вратаря. В списки защищённых в обязательном порядке должны быть включены все хоккеисты, имеющие на руках контракт с пунктом о невозможности обмена, если только они не откажутся от него. Игроки, которые провели в лиге менее двух лет, не подлежат процедуре драфта. Их защищать не нужно.