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Матч в США показывал канал NBC.

Рейтинг первого матча финала между «Питтсбургом» и «Сан-Хосе» в прошлом году составил 2,73. Таким образом, первую игру финала-2017 посмотрели на 28% людей больше, чем прошлогодний первый матч.

При этом рейтинг игры в Нэшвилле был зафиксирован на отметке 22,5 — лучший результат в истории матчей «Предаторс» на канале NBC. Прошлый рекорд принадлежал шестому матчу серии «Анахайм» — «Нэшвилл» (рейтинг в Нэшвилле — 16,5). Рейтинг первого матча финала в Питтсбурге составил 35,7.