«Вашингтон» не планирует обменивать Овечкина или лишать его капитанской повязки
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал призывы болельщиков обменять капитана команды нападающего Александра Овечкина.
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«Многие люди ждут серьёзной сделки с участием Овечкина. Мне кажется, что правильнее будет внимательно посмотреть на его игру и сказать, что подобный вариант развития событий невозможен. Александр — огромная часть нашей истории, он — большая часть нашего клуба. Он слишком большая фигура для “Вашингтона”, чтобы так просто прийти и сказать: “Давайте его обменяем, вот только на кого?” Я не думаю, что наша организация может так рассуждать. Возможно, в
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