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30 мая 2017, 21:41 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вашингтон» не планирует обменивать Овечкина или лишать его капитанской повязки

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал призывы болельщиков обменять капитана команды нападающего Александра Овечкина.

Генеральный менеджер Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> <span class=error>Брайан</span> Маклеллан прокомментировал призывы болельщиков обменять капитана команды нападающего Александра <span class=error>Овечкина</span>. Увеличить
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«Многие люди ждут серьёзной сделки с участием Овечкина. Мне кажется, что правильнее будет внимательно посмотреть на его игру и сказать, что подобный вариант развития событий невозможен. Александр — огромная часть нашей истории, он — большая часть нашего клуба. Он слишком большая фигура для “Вашингтона”, чтобы так просто прийти и сказать: “Давайте его обменяем, вот только на кого?” Я не думаю, что наша организация может так рассуждать. Возможно, в какой-то момент такой момент настанет, но я понятия не имею, когда и как это случится. У Овечкина есть масса различных успехов в “Кэпиталз”, он часть истории нашего клуба, и он готов двигаться вперёд. Обмен Овечкина сейчас не соответствует интересам клуба. Лишать его капитанства мы также не планируем», — приводит слова Маклеллана журналист АР Стивен Уайно.

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