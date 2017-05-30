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30 мая 2017, 19:21 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Болельщик «Нэшвилла» был удалён с арены «Питтсбурга» за бросок сома на лёд

Во время первого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли-2017 между «Питтсбург Пинвинз» и «Нэшвилл Предаторз» (5:3) болельщик «хищников» бросил на лёд сома.

Во время первого матча финальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Кубка <span class=error>Стэнли</span>-2017 между Питтсбург <span class=error>Пинвинз</span> и Нэшвилл Предаторз (5:3) болельщик хищников бросил на лёд сома. Увеличить
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Рыба была брошена на лёд в начале второго периода и вызвала остановку встречи на несколько минут. Фанат, бросивший рыбу, был выведен охраной со стадиона. Как сообщали СМИ Питтсбурга, болельщик позже был арестован полицией по обвинению в хулиганстве, но позже он сам опроверг эту информацию в «Твиттере».

Традиция бросать на лёд сомов появилась в Нэшвилле в 2003 году, когда команда впервые пробилась в плей-офф. Вероятно, болельщики команды взяли в пример «Детройт Ред Уинз», фанаты которого в играх на вылет бросают на лёд осьминогов.

30.05.2017 03:00 Зрители 18618 Плей-офф: Финал PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 5:3 Нэшвилл Предаторз
(3:0, 0:1, 2:2)
Главные тренеры
Майк Салливан Питер Лавиолетт
Вратари
Мэттью Мюррей Пекка Ринне 58:27 (П. Ринне 58:58-59:19)
1-й период
Калле Ярнкрок 13:50
Джеймс Нил 13:50
15:32 Евгений Малкин (Т. Дэйли, С. Кросби)
16:37 Конор Шири (К. Куниц, С. Кросби)
19:43 Ник Бонино (Б. Дюмулин)
2-й период
23:43 Олли Мяяття
26:39 Ян Коул
Райан Эллис (Пи.Кей. Суббан, М. Фишер) 28:21
3-й период
49:36 Евгений Малкин
Колтон Сиссонс (Р. Йоси, К. Ярнкрок) 50:06
Пи. Кей. Суббан 51:24
Фредерик Годро (О. Уотсон, М. Фишер) 53:29
56:43 Джейк Гюнтцель (Мэтт Каллен, Джаст. Шульц)
58:58 п.в. Ник Бонино (К. Куниц)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Н. Бонино (Питтсбург Пингвинз), Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), К. Сиссонс (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

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