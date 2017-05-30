Болельщик «Нэшвилла» был удалён с арены «Питтсбурга» за бросок сома на лёд
Во время первого матча финальной серии
плей-офф Кубка Стэнли-2017 между «Питтсбург Пинвинз» и «Нэшвилл Предаторз» (5:3) болельщик «хищников» бросил на лёд сома.
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Рыба была брошена на лёд в начале второго периода и вызвала остановку встречи на несколько минут. Фанат, бросивший рыбу, был выведен охраной со стадиона. Как сообщали СМИ Питтсбурга, болельщик позже был арестован полицией по обвинению в хулиганстве, но позже он сам опроверг эту информацию в «Твиттере».
Традиция бросать на лёд сомов появилась в Нэшвилле в 2003 году, когда команда впервые пробилась в
|30.05.2017 03:00
|Зрители 18618
|Плей-офф: Финал
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|5:3
|Нэшвилл Предаторз
|(3:0, 0:1, 2:2)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Мэттью Мюррей
|Пекка Ринне 58:27 (П. Ринне 58:58-59:19)
|1-й период
|Калле Ярнкрок
|13:50
|Джеймс Нил
|13:50
|15:32
|Евгений Малкин (Т. Дэйли, С. Кросби)
|16:37
|Конор Шири (К. Куниц, С. Кросби)
|19:43
|Ник Бонино (Б. Дюмулин)
|2-й период
|23:43
|Олли Мяяття
|26:39
|Ян Коул
|Райан Эллис (Пи.Кей. Суббан, М. Фишер)
|28:21
|3-й период
|49:36
|Евгений Малкин
|Колтон Сиссонс (Р. Йоси, К. Ярнкрок)
|50:06
|Пи. Кей. Суббан
|51:24
|Фредерик Годро (О. Уотсон, М. Фишер)
|53:29
|56:43
|Джейк Гюнтцель (Мэтт Каллен, Джаст. Шульц)
|58:58
|п.в.
|Ник Бонино (К. Куниц)
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|Н. Бонино (Питтсбург Пингвинз), Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), К. Сиссонс (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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