IIHF пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИ

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Во вторник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года. В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно.

«IIHF не ведет переговоров с НХЛ по данному вопросу и пока не планирует их возобновлять», — говорится в сообщении.

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 может быть принято в июне, когда пройдет драфт НХЛ. При этом IIHF посоветовала федерациям включать в расширенный состав на Игры представителей НХЛ.

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.