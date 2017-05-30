«Малкин вышел в лидеры в борьбе за звание MVP Кубка Стэнли»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Североамериканская пресса делится впечатлениями от первого матча финальной серии Кубка Стэнли.

SBNation: «ХОККЕЙ — САМЫЙ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ВИД СПОРТА».

«Питтсбург» выигрывал после первого периода со счетом 3:0.

Но это также был чуть ли не последний момент, когда команда нанесла бросок по воротам соперника в этом матче. Серьезно. «Пингвины» обыгрывали «Нэшвилл», но их атака практически ничего не могла сделать остальные 40 минут.

Соперник не позволил. Не позволил нанести ни одного броска во втором периоде. Это редкое явление.

За 17 секунд до конца первого периода шайба после броска Ника Бонино и рикошета от Маттиаса Экхольма влетела в сетку. Когда «Пингвины» в следующий раз угрожали воротам? Спустя 37 минут. И снова забили. И, в конце концов, выиграли со счетом 5:3.

Знаете, не стоит серьезно вдаваться в эти цифры. Хоккей — самый непредсказуемый вид спорта. И сложно с этим спорить после такого матча.

The PITTSBURG TRIBUNE: «МАЛКИН ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ В СПОРЕ ЗА «КОНН СМАЙТ».

За 18 секунд до истечения времени игры в большинстве «5 на 3» «Питтсбург» смог, наконец, отправить шайбу в ворота. И открыть счет в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Автором разящего броска стал Евгений Малкин. Это даже стало некоторой неожиданностью, как бы странно это ни звучало по отношению к лучшему бомбардиру нынешнего розыгрыша плей-офф.

Евгений прекрасно играет в большинстве в этом плей-офф, набрав 10 очков. Но, верите ли, это был лишь его первый гол в большинстве.

И он был прекрасен.

«Нэшвилл» уже прославился надежностью своей обороны. И «Хищники» умело убивали меньшинство. Но Малкин передал шайбу Кросби, который движением локтя откинул Маттиаса Экхольма. Капитан «Пингвинов» переадресовал шайбу Тревору Дэйли, который чуть позже вывел все того же Малкина на бросок в одно касание.

Этот гол сложно переоценить. Он не только вывел Евгения в лидеры в споре за «Конн Смайт Трофи», но и распечатал Ринне, после чего шайбы в ворота финна стали влетать с пугающей регулярностью.

TSN: «БЕТТМЭН ПРОДОЛЖАЕТ УВЕРЯТЬ В НЕОБХОДИМОСТИ ВИДЕОПРОСМОТРОВ».

Несмотря на постоянную критику, глава НХЛ Гэри Беттмэн продолжает уверять в необходимости видеопросмотров по запросу тренера. Он утверждал, что «система работает так, как мы и надеялись». И Беттмэн настаивает, что не собирается отменять это нововведение.

Эти слова были сказаны за два часа до того, как спорное решение судей привело к отмене гола Пи. Кея. Суббана в первом матче финальной серии. Гол защитника был отменен, так как лайнсмен усмотрел офсайд у Филипа Форсберга за 15 секунд до взятия ворот.

Фанаты уже не раз жаловались, что видеопросмотры, во-первых, занимают слишком много времени. Во-вторых, даже на замедленных повторах не всегда можно разобрать всю нюансы. И такие моменты могут решить исход борьбы за Кубок Стэнли.

Офсайды фиксируют в НХЛ с 1955 года, но раньше все полагались просто на зрение судьи. Но сейчас ситуация изменилась. И в любой момент она снова может поменяться. Для этого достаточно одного росчерка пера в офисе НХЛ.

Дон ЧЕРРИ: «СУДЕЙСКИЕ РЕШЕНИЯ ОКАЗАЛИСЬ В ПОЛЬЗУ «ПИТТСБУРГА».

Знаменитый эксперт Sportsnet Дон Черри развивает тему офсайда и поддерживает решение арбитров: «Я сразу понял, что это будет офсайд. Почему? Когда тренер сразу же делает запрос о видеопросмотре, то можно поручиться, что он на 100 процентов уверен в своем требовании. Конек Форсберга был оторван ото льда. Это офсайд».

Соведущий Рон Маклин не согласился с Доном. Также он поднял вопрос, не было ли нарушения в момент, когда Евгений Малкин открывал счет. После недолгих препирательств Черри поддержал коллегу: «Да, ты прав. Судейские решения оказались в пользу “Питтсбурга”. Именно этим и был так недоволен Питер Лавиолетт. Он требовал зафиксировать нарушение в моменте с первым голом».

FanRag: «ШАЙБЫ ВЛЕТАЛИ В СЕТКУ ВОРОТ РИННЕ ОТОВСЮДУ».

Для голкипера «Нэшвилла» Пекки Ринне вечерок действительно выдался непростым. По его воротам было нанесено всего 11 бросков, но он пропустил 4 из них. В результате финн показал худший процент отраженных бросков с 1967 года.

Нельзя сказать, что «Питтсбург» обрушил шквал атак на ворота «Нэшвилла». Скорее, даже наоборот. В какой-то момент они провели 37 минут вообще без бросков. «Пингвины» стали первой командой в истории Кубка Стэнли, которая за период так и не угрожала воротам соперника.

Конечно, не во всех голах можно винить голкипера. Один был забит вообще в пустые ворота. Но к этой игре Ринне подходил с показателем в 1,7 пропущенных шайб в среднем за игру и 94,1 процента отраженных бросков за первые 16 матчей плей-офф-2017. Но с первых минут первого матча все пошло наперекосяк. Шайбы влетали в его сетку отовсюду.

The PITTSBURG POST-GAZETTE: «В ПИТТСБУРГЕ С РИННЕ ПРОИСХОДЯТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ».

Вот вам и Ринне в Питтсбурге.

В этом городе с этим вратарем происходят удивительные вещи.

Гол в меньшинстве «3 на 5», которое своим глупым действием заработал Джеймс Нил, шайба в исполнении игрока, который не забивал всю весну, а также шайба, влетевшая в ворота от своего же партнера. И все это в один вечер.

В один период.

За 8 бросков.

Но даже это еще не все.

Следующий бросок был нанесен по воротам Пекки только за 3 минуты до конца третьего периода. Прекрасный кистевой бросок Джейка Гюнцеля, который не забивал на протяжении 8 матчей и которой вообще мог оказаться в запасе на эту встречу. Эта шайба стала победной.

Просто невероятно. Сложно в это поверить, если не увидеть своими собственными глазами.

Однако есть один фактор, объясняющий произошедшее. Или, во всяком случае, говорящий о закономерности случившегося. За свою карьеру Ринне одержал лишь одну победу над «Питтсбургом». Его средние показатели в матчах с «Пингвинами» — 3,57 пропущенных шайбы и 88 процента отраженных бросков. Единственную победу он одержал уже в далеком 2009 году.

YAHOO: «ПОРАЖЕНИЕ В ПЕРВОМ МАТЧЕ СЕРИИ ИСТОРИЧЕСКИ НЕ СУЛИТ НИЧЕГО ХОРОШЕГО».

После поражения в первом матче финальной серии с «Питтсбургом» со счетом 3:5 в раздевалке «Нэшвилла» не наблюдалась атмосфера уныния. Они все еще уверены в своих силах.

Они не уповали на упущенные возможности. Вместо этого игроки отмечали удачные действия, несмотря на итоговый неблагоприятный исход.

Поражение в первом матче серии с исторической точки зрения не сулит ничего хорошего. С тех пор как лига с 1939 года ввела формат до четырех побед, победитель первой встречи выигрывал всю серию в 78 процентах случаев. Но после первой игры противостояния «Хищников» и «Пингвинов» несложно признать то, что «Питтсбургу» просто повезло.

Даже Кэрри Андервуд разделяет эту точку зрения.

Да, в итоге «Предаторз» проиграли. Но их боевой дух не сломлен. И у них есть все шансы уехать из Питтсбурга при равном счете в серии.

SBNation: «ПОЧЕМУ ИМЕННО СОМ?»

«Нэшвилл» впервые в своей истории оказался в финале Кубка Стэнли. Это значит, что у местных фанатов могут родиться новые традиции. И в первом матче серии мы могли стать свидетелем странной попытки сделать это — на лед полетел сом.

Наверное, вы можете задаться вопросом: «Почему? На хоккейном матче происходят разные вещи. Но почему именно сом?».

Однако это далеко не первый подобный случай. Согласно историкам, впервые сом полетел на лед в 2003 году.

Подобное фанаты «Нэшвилла» подсмотрели у болельщиков «Детройта», которые бросали осьминогов на лед с 50-х. Точнее, с 1952 года.

Когда «Предаторз» только появились в лиге, то, конечно, у команды не было никакой истории. А «Ред Уингз» были, возможно, лучшей командой в то время. Так что это сделало «Красные крылья» логичным источником вдохновения.