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30 мая 2017, 13:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард юниорской сборной России Хованов продолжит карьеру в Северной Америке

Воспитанник «Ак Барса» нападающий Александр Хованов, проведший минувший сезон в Молодёжной хоккейной лиге за «Ирбис», продолжит карьеру в Северной Америке.

Об этом информирует «БИЗНЕС Online».

Хованов продолжит карьеру в одной из команд канадской юниорской лиги.

В минувшем сезоне Хованов провёл в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги 29 матчей и набрал 22 (8+14) очка. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 8 матчах. Также Хованов стал бронзовым призёром чемпионата мира до 17 лет в составе юниорской сборной России.
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