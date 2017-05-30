Форвард юниорской сборной России Хованов продолжит карьеру в Северной Америке
Воспитанник «Ак Барса» нападающий Александр Хованов, проведший минувший сезон в Молодёжной хоккейной лиге за «Ирбис», продолжит карьеру в Северной Америке.
Об этом информирует «БИЗНЕС Online».
Хованов продолжит карьеру в одной из команд канадской юниорской лиги.
В минувшем сезоне Хованов провёл в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги 29 матчей и набрал 22 (8+14) очка. В
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