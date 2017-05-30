Сергей Гончар: Мы не хотели играть так, чтобы на стадионе все уснули

— «Питтсбург» удачно стартовал в финале Кубка Стэнли. Как вы оцените игру вашей команды?

— Конечно, доволен результатом. Победа есть победа. Но сама по себе игра могла быть лучше. Нам есть, где прибавить. В первую очередь, в количестве бросков. Мы их нанесли только 11 за весь матч. Это говорит само за себя. Если мы посмотрим на нашу игру, то я скажу, что мы многие вещи могли бы сделать лучше.

Так что обязательно разберем этот матч. Подготовимся ко второй встрече, сделаем выводы.

— Второй период — вообще без бросков. В третьем — первый бросок только на 57-й минуте, но это был победный гол Гюнтцеля.

— Вот представляете, — Гончар смущенно улыбается.

— Что происходило в раздевалке? Как тренер Майк Салливан вдохновил команду?

— Ребят, я вам все секреты рассказывать не буду. Но когда Салливан зашел в раздевалку, хоккеисты восприняли его слова совершенно нормально. Эта команда не первый год выступает. Все знают, что мы можем и должны играть лучше.

Были сделаны определенные выводы, в третьем периоде мы прибавили. Но все равно матч для нас не получился идеальным. Нам еще есть, над чем работать и где прибавить.

— Но ведь здорово, что «Питтсбург» начал с победы.

— Конечно. Это очень здорово, когда ты выигрываешь первый матч финала. Пусть матчу не хватало красоты, зато есть результат. Все довольны, но мы должны стать лучше.

— А за счет чего «Нэшвилл» смог во втором периоде нейтрализовать броски? Если вспоминать предыдущие серии, «Анахайм» очень много бросал по воротам.

— Тут нужно все-таки начать с себя. Мы сыграли не на том уровне, на котором должны. Не буду сейчас разбирать матчи «Анахайма». Но второй период у нас получился не таким. Нам нужно проводить больше игрового времени в зоне атаки.

— А может, «Питтсбург» при счете 3:0 решил сыграть в откат, постаравшись удержать удобный счет?

— Когда мы выходим на матч, у нас точно нет мыслей, чтобы всех усыпить в здании, — усмехается Гончар. — Нет, нам нужно играть в свой хоккей. Если не отойдем от своего стиля, все будет нормально.