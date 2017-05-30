Малкин сделал первый шаг

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«Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:3 (счет в серии — 1−0).

Первая игра финальной серии Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» получилась одновременно и ожидаемой, и неожиданной.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Финал, 30.05.2017, 3:00 5:3 Питтсбург Пингвинз Нэшвилл Предаторз

С одной стороны, нет ничего удивительного ни в победе фаворита, игравшего к тому же на своем льду, ни в закрытом хоккее — все-таки на кону главный приз, и уровень ответственности зашкаливает.

Но с другой, на льду сошлись две команды, которые на протяжении всего плей-офф блистали именно своими атакующими действиями. Конечно, в обороне «Пингвинз» работали тоже уверенно, а у «Предаторз» защитная линия — вовсе главный козырь, однако ни те, ни другие до сих пор даже не думали «застегиваться на все пуговицы».

В итоге зрители увидели парадоксальный матч, в котором соперники на двоих нанесли всего-то 38 бросков, при этом на счету «пингвинов» оказалось только жалких 12 выстрелов!

Более того, впервые в истории НХЛ с тех пор, как в сезоне 1957/58 ввели подсчет бросков, одной команде вообще не удалось попасть в створ за период в матче финальной серии.

Во второй 20-минутке игры против «Нэшвилла» подопечные Майка Салливана так ни разу и не атаковали ворота Пекки Ринне.

«Мы не были достаточно хороши, — сказал после матча главный тренер хозяев. — Мы не были достаточно хороши, а когда ты играешь с такой командой, как “Нэшвилл”, у которой сбалансированная атака, ты должен оказывать достаточное давление. Мы этого не делали».

Тем не менее «пингвины» были потрясающе продуктивны. Действующий обладатель Кубка Стэнли продемонстрировал идеальную реализацию моментов.

Ключевой во многом оказалась последняя пятиминутка первого периода. Все началось с того, что капитан хозяев Сидни Кросби во время большинства 5 на 3 не позволил Маттиасу Экхольму вывести шайбу из зоны «хищников» и буквально смял защитника гостей за его воротами.

Кид Сид доставил снаряд на синюю линию, где Тревор Дэйли предоставил право броска Евгению Малкину. Российский форвард с могучего размаха щелкнул по воротам, и шайба, чуть не застряв в экипировке Ринне, все-таки заползла в ворота.

На гостей этот гол произвел эффект нокдауна и к концу первого периода на табло уже горел счет 3:0 в пользу «пингвинов».

Снова неудачная попытка выбросить шайбу из зоны, на этот раз от Янника Уэбера, стремительная комбинация хозяев, и Коннор Шири с острого угла в касание пробивает Ринне во второй раз.

Состояние оцепенения было таким, что на последней минуте первого игрового отрезка «хищники» забросили фактически сами себе. Входу Ника Бонино в зону предшествовал ряд ошибок и небрежностей гостей, а сам форвард даже толком не бросал по воротам — все за него сделал до того просто блестяще игравший в плей-офф Ринне.

Однако Питеру Лавиолетту удалось найти нужные слова для своих подопечных в перерыве, и второй период «Нэшвилл» провел просто идеально. У «Питтсбурга» на этом отрезке не получалось ничего, чему следствием и стал ноль в графе «броски».

Гости же давили на ворота Мэтта Мюррея и в конечном счете реализовали большинство — Райан Эллис воспользовался трафиком перед воротам «Пенс» и прошил их 22-летнего голкипера.

Гости на этом не остановились, и следующее удаление хозяев, уже в третьем периоде, обернулось еще одним взятием их ворот. На этот раз «пингвинов» подвел Малкин, ударивший клюшкой Пи Кея Суббана.

Ну, а Колтон Сиссонс четко подправил на пятаке бросок Романа Йози после затяжной позиционной атаки гостей.

Вскоре удалился уже сам Суббан, но «Нэшвилл» выстоял, а сразу же после выхода Пи Кея на лед Остин Уотсон организовал эквалайзер для Фредерика Годро, забросившего свою первую шайбу в плей-офф.

Казалось бы, все нити игры в руках «Нэшвилла», и команда Лавиолетта пошла за победой, но… нарвалась на фирменный контрвыпад парней Салливана.

Блестящий новичок «Пингвинз» Джейк Гюнцель едва не оказался в запасе после -2 в седьмой встрече финала Востока с «Оттавой», но тренер все же дал ему шанс, и именно этот форвард хлестким кистевым броском оформил победную шайбу для «Питтсбурга» в столь сложный момент.

Гюнцель стал всего пятым новичком в истории НХЛ, которому удалось в своем первом Кубке Стэнли достигнуть рубежа в десять заброшенных шайб. При этом Джейк возглавляет гонку снайперов плей-офф.

«Нэшвилл» заменил голкипера шестым полевым игроком и успел получить еще последний гвоздь в крышку своего гроба в этом матче от оформившего дубль Бонино.