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30 мая 2017, 10:22 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Питтсбург» установил антирекорд НХЛ — не нанёс ни одного броска за период

«Питтсбург Пингвинз» не нанёс ни одного броска по воротам «Нэшвилл Предаторз» во втором периоде матча финала розыгрыша Кубка Стэнли (5:3).

В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в финальной серии со счётом 1−0.

«Питтсбург» стал первой командой в истории финалов Кубка Стэнли, которая ни разу не смогла бросить по воротам соперника за один период. Об этом сообщает официальный «твиттер» Национальной хоккейной лиги.

Национальная хоккейная лига ведёт подобную статистику с сезона-1957/58.

Питтсбург Пингвинз
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Кросби: «Питтсбургу» надо добавить во многих компонентах, такое не должно повториться

Кросби: «Питтсбургу» надо добавить во многих компонентах, такое не должно повториться

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Хоккеистам «Питтсбурга» необходимо улучшить свою игру во многих компонентах, то, что случилось с командой в первом мачте финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом», не должно повториться, считает капитан «Пингвинз» Сидни Кросби.
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