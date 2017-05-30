«Питтсбург» установил антирекорд НХЛ — не нанёс ни одного броска за период
«Питтсбург Пингвинз» не нанёс ни одного броска по воротам «Нэшвилл Предаторз» во втором периоде матча финала розыгрыша Кубка Стэнли (5:3).
В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в финальной серии со счётом 1−0.
«Питтсбург» стал первой командой в истории финалов Кубка Стэнли, которая ни разу не смогла бросить по воротам соперника за один период. Об этом сообщает официальный «твиттер» Национальной хоккейной лиги.
Национальная хоккейная лига ведёт подобную статистику с сезона-1957/58.
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