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30 мая 2017, 9:46 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Кросби: «Питтсбургу» надо добавить во многих компонентах, такое не должно повториться

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Хоккеистам «Питтсбурга» необходимо улучшить свою игру во многих компонентах, то, что случилось с командой в первом мачте финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом», не должно повториться, считает капитан «Пингвинз» Сидни Кросби.

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«Питтсбург» в понедельник в стартовой игре финальной серии обыграл дома «Нэшвилл» со счетом 5:3. По ходу матча хозяева льда вели с преимуществом в три шайбы, однако позволили соперникам сравнять счет, и победные шайбы были заброшены в последние четыре минуты игры. Кросби отметился двумя результативными передачами. «Питтсбург» в этой встрече установил антирекорд НХЛ — на определенном участке игры «пингвины» не нанесли ни одного броска по воротам Пекки Ринне за 37 минут.

«Такое не увидишь в учебниках по хоккею. Хотя я должен признаться, что мы не чувствовали, что настолько долго не могли бросить в створ. Какие-то попытки блокировались, в некоторых случаях мы сами бросали мимо, но при этом мы прекрасно понимаем, что должны лучше играть в чужой зоне. Это была неидеальная игра, мягко говоря. Здорово, что в итоге мы нашли способ выиграть этот матч. Безусловно, “Питтсбургу” необходимо прибавлять во многих компонентах, завтра будем работать над улучшением качества игры, чтобы такое больше не повторилось», — сказал Кросби, слова которого приводятся на официальном сайте НХЛ.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 31 мая в Питтсбурге.

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МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбурга» понимают, что в первом мачте финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» не показали своей лучшей игры, иллюзий никто не питает, считает главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.
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