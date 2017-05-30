Кросби: «Питтсбургу» надо добавить во многих компонентах, такое не должно повториться

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«Питтсбург» в понедельник в стартовой игре финальной серии обыграл дома «Нэшвилл» со счетом 5:3. По ходу матча хозяева льда вели с преимуществом в три шайбы, однако позволили соперникам сравнять счет, и победные шайбы были заброшены в последние четыре минуты игры. Кросби отметился двумя результативными передачами. «Питтсбург» в этой встрече установил антирекорд НХЛ — на определенном участке игры «пингвины» не нанесли ни одного броска по воротам Пекки Ринне за 37 минут.

«Такое не увидишь в учебниках по хоккею. Хотя я должен признаться, что мы не чувствовали, что настолько долго не могли бросить в створ. Какие-то попытки блокировались, в некоторых случаях мы сами бросали мимо, но при этом мы прекрасно понимаем, что должны лучше играть в чужой зоне. Это была неидеальная игра, мягко говоря. Здорово, что в итоге мы нашли способ выиграть этот матч. Безусловно, “Питтсбургу” необходимо прибавлять во многих компонентах, завтра будем работать над улучшением качества игры, чтобы такое больше не повторилось», — сказал Кросби, слова которого приводятся на официальном сайте НХЛ.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 31 мая в Питтсбурге.