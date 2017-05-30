Кросби: «Питтсбургу» надо добавить во многих компонентах, такое не должно повториться
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт. Хоккеистам «Питтсбурга» необходимо улучшить свою игру во многих компонентах, то, что случилось с командой в первом мачте финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом», не должно повториться, считает капитан «Пингвинз» Сидни Кросби.
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«Питтсбург» в понедельник в стартовой игре финальной серии обыграл дома «Нэшвилл» со счетом 5:3. По ходу матча хозяева льда вели с преимуществом в три шайбы, однако позволили соперникам сравнять счет, и победные шайбы были заброшены в последние четыре минуты игры. Кросби отметился двумя результативными передачами. «Питтсбург» в этой встрече установил антирекорд НХЛ — на определенном участке игры «пингвины» не нанесли ни одного броска по воротам Пекки Ринне за 37 минут.
«Такое не увидишь в учебниках по хоккею. Хотя я должен признаться, что мы не чувствовали, что настолько долго не могли бросить в створ.
Второй матч серии до четырех побед пройдет 31 мая в Питтсбурге.
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