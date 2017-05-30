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30 мая 2017, 8:55 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Салливан: Никого в команде счет не обманывает, «Питтсбург» не показал лучшего хоккея

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Хоккеисты «Питтсбурга» понимают, что в первом мачте финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» не показали своей лучшей игры, иллюзий никто не питает, считает главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

«Питтсбург» в понедельник в стартовой игре финальной серии обыграл дома «Нэшвилл» со счетом 5:3. По ходу матча хозяева льда вели с преимуществом в три шайбы, однако позволили соперникам сравнять счет, и победные шайбы были заброшены в последние четыре минуты игры.

«Мы понимаем, что должны играть лучше, что на определенных отрезках игры уступили сопернику, и сами от себя ожидали большего. Мы не показали своего лучшего хоккея. Никого в раздевалке счет не обманывает. Это то, что мы вынесли из игры. И мы постараемся грамотно отреагировать во втором матче», — сказал Салливан, слова которого приводит AFP.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 31 мая в Питтсбурге.

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