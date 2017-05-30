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30 мая 2017, 8:43 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить «Нэшвилл» на старте финальной серии Кубка Стэнли

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:3 в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 30 мая. /ТАСС/. </em>Питтсбург обыграл Нэшвилл со счетом 5:3 в первом матче финальной серии <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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«Питтсбург» повел в счете 3:0 после точных бросков Евгения Малкина (16-я минута), Конора Шири (17) и Ника Бонино (20). Однако затем гости смогли восстановить равновесие благодаря шайбам Райана Эллиса (29), Колтона Сиссонса (51) и Фредерика Годро (54). В концовке голы Джейка Гюнцеля (57) и Бонино (59) принесли победу хозяевам.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдет 1 июня в Питтсбурге.

30.05.2017 03:00 Плей-офф: Финал PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 5:3 Нэшвилл Предаторз
(3:0, 0:1, 2:2)
Главные тренеры
Майк Салливан Питер Лавиолетт
Вратари
Мэттью Мюррей Пекка Ринне 58:27 (П. Ринне 58:58-59:19)
1-й период
Калле Ярнкрок 13:50
Джеймс Нил 13:50
15:32 Евгений Малкин (Т. Дэйли, С. Кросби)
16:37 Конор Шири (К. Куниц, С. Кросби)
19:43 Ник Бонино (Б. Дюмулин)
2-й период
23:43 Олли Мяяття
26:39 Ян Коул
Райан Эллис (Пи.Кей. Суббан, М. Фишер) 28:21
3-й период
49:36 Евгений Малкин
Колтон Сиссонс (Р. Йоси, К. Ярнкрок) 50:06
Пи. Кей. Суббан 51:24
Фредерик Годро (О. Уотсон, М. Фишер) 53:29
56:43 Джейк Гюнтцель (Мэтт Каллен, Джаст. Шульц)
58:58 п.в. Ник Бонино (К. Куниц)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Н. Бонино (Питтсбург Пингвинз), Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), К. Сиссонс (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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Нэшвилл Предаторз
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