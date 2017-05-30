Беттмэн: НХЛ не изменила своего решения по участию игроков лиги в ОИ-2018
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не изменило своего решения касательно участия игроков лиги в Олимпиаде 2018 года, перерыва на Игры в НХЛ не будет. Об этом заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн, слово которого приводит Sportsnet.
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В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир.
Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 может быть принято в июне.
«Мы не против Олимпиады, мы против нарушения хода сезона. Решение было окончательным», — сказал Беттмэн.
Также он прокомментировал намерение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина принять участие в Олимпиаде независимо от решения лиги. «Мы ожидаем, что ни один из наших игроков не поедет на Игры», — сказал комиссионер НХЛ.
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