Беттмэн: НХЛ не изменила своего решения по участию игроков лиги в ОИ-2018

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В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 может быть принято в июне.

«Мы не против Олимпиады, мы против нарушения хода сезона. Решение было окончательным», — сказал Беттмэн.

Также он прокомментировал намерение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина принять участие в Олимпиаде независимо от решения лиги. «Мы ожидаем, что ни один из наших игроков не поедет на Игры», — сказал комиссионер НХЛ.