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30 мая 2017, 8:38 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Беттмэн: НХЛ не изменила своего решения по участию игроков лиги в ОИ-2018

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не изменило своего решения касательно участия игроков лиги в Олимпиаде 2018 года, перерыва на Игры в НХЛ не будет. Об этом заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн, слово которого приводит Sportsnet.

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В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 может быть принято в июне.

«Мы не против Олимпиады, мы против нарушения хода сезона. Решение было окончательным», — сказал Беттмэн.

Также он прокомментировал намерение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина принять участие в Олимпиаде независимо от решения лиги. «Мы ожидаем, что ни один из наших игроков не поедет на Игры», — сказал комиссионер НХЛ.
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