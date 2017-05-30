Матч звезд НХЛ следующего сезона пройдет 28 января 2018 года в Тампе
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт. «Амали-арена», на которой своих соперников в матчах НХЛ принимает «Тампа Бэй Лайтнинг», в сезоне-2017/18 станет площадкой для Матча всех звезд лиги, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Звездный
Как отмечается, Матч звезд в 2018 году вернется к формату турнира «3 на 3» и будет разделен на три 20-минутных игры с участием сборных каждого дивизиона НХЛ.
В нынешнем сезоне Матч звезд прошел в
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