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30 мая 2017, 8:50 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Матч звезд НХЛ следующего сезона пройдет 28 января 2018 года в Тампе

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. «Амали-арена», на которой своих соперников в матчах НХЛ принимает «Тампа Бэй Лайтнинг», в сезоне-2017/18 станет площадкой для Матча всех звезд лиги, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Звездный уик-энд пройдет в Тампе (Флорида) 27—28 января 2018 года.

Как отмечается, Матч звезд в 2018 году вернется к формату турнира «3 на 3» и будет разделен на три 20-минутных игры с участием сборных каждого дивизиона НХЛ.

В нынешнем сезоне Матч звезд прошел в Лос-Анджелесе.
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