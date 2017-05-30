«Вашингтон» и «Торонто» проведут матч на открытом стадионе Военно-морской академии США
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» и «Торонто» проведут матч на открытом воздухе на стадионе
Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Матч пройдет 3 марта 2018 года. Встреча станет первой в истории профессиональных спортивных лиг Северной Америки, которая пройдет в
В составе «Вашингтона» выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. У «Торонто» также три россиянина — Никита Зайцев, Алексей Марченко и Никита Сошников.
«Вашингтон» в третий раз проведет матч на свежем воздухе. В первых двух команда праздновал победу — в 2015 году «Кэпиталз» в Вашингтоне со счетом 3:2 обыграли «Чикаго», а в 2011-м в Питтсбурге оказались сильнее «Пингвинз» — 3:1. «Торонто» также в третий раз сыграет под открытым небом — в 2014 году команда в серии буллитов со счетом 3:2 обыграла «Детройт» в
НХЛ традиционно проводит матчи на открытом воздухе. 1 января 2018 года в рамках юбилейной 10-й «Зимней классики» сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало». 10-я «Зимняя классика» пройдет на стадионе «Сити-филд» в
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