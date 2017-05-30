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30 мая 2017, 8:37 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Вашингтон» и «Торонто» проведут матч на открытом стадионе Военно-морской академии США

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» и «Торонто» проведут матч на открытом воздухе на стадионе Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч пройдет 3 марта 2018 года. Встреча станет первой в истории профессиональных спортивных лиг Северной Америки, которая пройдет в Военно-морской академии США.

В составе «Вашингтона» выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. У «Торонто» также три россиянина — Никита Зайцев, Алексей Марченко и Никита Сошников.

«Вашингтон» в третий раз проведет матч на свежем воздухе. В первых двух команда праздновал победу — в 2015 году «Кэпиталз» в Вашингтоне со счетом 3:2 обыграли «Чикаго», а в 2011-м в Питтсбурге оказались сильнее «Пингвинз» — 3:1. «Торонто» также в третий раз сыграет под открытым небом — в 2014 году команда в серии буллитов со счетом 3:2 обыграла «Детройт» в Энн-Арбор. В 2017 году в Торонто «Мэйпл Лифс» со счетом 5:4 вновь одолели «Ред Уингз».

НХЛ традиционно проводит матчи на открытом воздухе. 1 января 2018 года в рамках юбилейной 10-й «Зимней классики» сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало». 10-я «Зимняя классика» пройдет на стадионе «Сити-филд» в Нью-Йорке, который вмещает более 45 тысяч зрителей. Это домашняя арена бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс». Рекорд посещаемости арены был установлен в 2013 году во время Матча всех звезд Главной лиги бейсбола (MLB) — 45 186 зрителей.

Стадион Военно-морской академии США, который носит название Navy-Marine Corps Memorial Stadium, был построен в 1959 году и вмещает 34 тыс. зрителей. На арене проходят матчи команд местной академии по американскому футболу и лакроссу. В 2004 году арена была реконструирована за $3,1 млн. Рекорд посещаемости стадиона был зафиксирован 5 октября 2013 года на матче по американскому футболу между местной командой академии против сборной Академии ВВС США — 38 225 зрителей. Во время Олимпийских игр 1984 года на арене проходили матчи футбольного турнира.

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