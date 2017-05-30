Радулов, Кузнецов, Орлов: кто может вернуться в КХЛ
«СЭ» оценивает шансы российских игроков, которые стали свободными агентами в НХЛ, приехать домой.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Предстоящий сезон будет олимпийским, поэтому один козырь у российских команд-«олигархов» есть. Игры в Пхенчхане пройдут без участия представителей НХЛ, которых не отпускают владельцы клубов. Пока, правда, заметно движение только в одну сторону. Но далеко не у всех хоккеистов за океаном карьера складывается гладко. В этой связи реален и поток в обратном направлении. Мы решили оценить шансы всех российских игроков, становящихся в НХЛ неограниченно или ограниченно свободными агентами, на подписание контрактов с клубами КХЛ.
НИЗКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ
Александр РАДУЛОВ
30 лет, «Монреаль»
Вероятность возвращения в КХЛ: 10%
После отличного сезона, включившего в себя очень сильное выступление в
Андрей МАРКОВ
38 лет, «Монреаль»
Вероятность: 10%
Марков отдал «Монреалю» 16 сезонов, но даже если удариться в фантастику и предположить, что клуб не сделает ему достойного предложения, то в КХЛ его все равно представить тяжело — защитник без проблем найдет рабочее место в
Евгений КУЗНЕЦОВ
25 лет, «Вашингтон»
Вероятность: 15%
Подписание нового контракта с Кузнецовым — задача номер один для руководства «Вашингтона» в предстоящее межсезонье. Россиянин отлично проявил себя в
Дмитрий КУЛИКОВ
26 лет, «Баффало»
Вероятность: 25%
Нынешний сезон стал худшим для Куликова за восемь лет в НХЛ. В «Баффало» дела у русских игроков
Федор ТЮТИН
33 года, «Колорадо»
Вероятность: 25%
Тютину еще три года будет платить «Коламбус», выкупивший его прежний контракт. Вопрос денег, наверное, не стоит перед игроком очень остро. Да и выписывать большие деньги защитнику оборонительного плана, чьи лучшие годы уже позади, не станет ни одна команда по обе стороны Атлантики. Сезон в турбулентном «Колорадо» для россиянина получился на фоне большинства партнеров не самым худшим. Так что сохранить Тютина еще как минимум на год клуб из Денвера может.
СРЕДНЯЯ ВЕРОЯТНОСТЬ
Дмитрий ОРЛОВ
25 лет, «Вашингтон»
Вероятность: 35%
Ощутимый прогресс по ходу сезона и, как следствие, место в первой паре команды делают уроженца Новокузнецка важной фигурой для «Вашингтона». Прибавку к зарплате он заслужил увесистую. В клубе мало места под потолком зарплат, поэтому с некоторыми игрокам в обязательном порядке придется расстаться. Того же Орлова еще надо защитить от драфта расширения, тем более что генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи не упустит шанса заполучить прекрасно знакомого ему игрока.
В свое время защитник был задрафтован именно им во время работы на аналогичном посту в «Кэпиталз». Хочет ли Дмитрий переезжать в Вегас? Далеко не факт. Этим пытается воспользоваться ЦСКА, уже третий год ведущий охоту на Орлова и готовый выписать ему огромный контракт. Пока ситуация в НХЛ для игрока остается неясной, нельзя исключать развития ситуации с его приходом в армейский клуб. Твердое «нет» относительно темы переезда в Россию Орлов никогда не произносил.
Александр БУРМИСТРОВ
25 лет, «Аризона»
Вероятность: 40%
Неизбежное возвращение на родину для Бурмистрова было отложено на неопределенный срок после обмена в «Аризону». В новой команде воспитанник «Ак Барса» выдал несколько ярких матчей. Этого, кажется, не будет достаточно для получения серьезного предложения, поскольку россиянин играл крайне нестабильно. Но за «минималку» Бурмистров, пожалуй, может рассчитывать на место под аризонским солнцем.
В Казань к не слишком его жалующему главному тренеру Зинэтуле Билялетдинову он торопиться не будет. К тому же с первыми двумя центрами в «Ак Барсе» существует полная ясность — швед Антон Ландер и россиянин Владимир Ткачев закроют эти позиции полностью. Остается вариант, что Бурмистров понадобится СКА, лишившемуся Вадима Шипачева. Петербуржцы могут и права у Казани выкупить, и заманить ее воспитанника хорошей зарплатой и олимпийскими перспективами.
Никита ЗАДОРОВ
22 года, «Колорадо»
Вероятность: 40%
В минувшем сезоне Задоров показывал проблески игры, за которую его в свое время «Колорадо» выбрал на драфте в середине первого раунда. Останавливаться на половине пути после стольких лет пребывания в Северной Америке было бы глупостью. Хотя сейчас клуб из Денвера находится на самом дне без видимых перспектив оттуда выбраться.
Есть еще одно «но». ЦСКА стремится возвращать в свои ряды собственных воспитанников и готов ради этого раскошелиться. Тогда как «Колорадо» вряд ли будет сорить деньгами, а сам защитник не наиграл на серьезный контракт. Недавно в семье Задорова произошло пополнение — родилась дочка. Не исключено, что эти факторы могут повлиять на решение игрока о дальнейшем месте продолжения карьеры.
Михаил ГРИГОРЕНКО
23 года, «Колорадо»
Вероятность: 40%
ЦСКА обхаживает своего воспитанника не первый год. Карьера у нападающего в НХЛ складывается неважно, выданных
Наиль ЯКУПОВ
23 года, «Сент-Луис»
Вероятность: 50%
Талантливому форварду нужна перезагрузка, чтобы вернуть уверенность в своих силах. Пока в НХЛ у него все идет наперекосяк. Один сезон на родине мог бы стать для Якупова спасением в нынешней ситуации. Права на игрока в КХЛ принадлежат СКА. Но, вспоминая неловкую ситуацию перед чемпионатом мира-2016 и заочный обмен мнениями Якупова и его агента Игоря Ларионова с Олегом Знарком, слабо верится, что нападающий может переехать в
Вариант с приобретением прав на хоккеиста родным для него «Нефтехимиком», где сейчас пост генерального директора занимает отец Якупова, кажется реалистичным. Правда, в минувшую среду Раиль Якупов, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ» о вероятности возвращения сына в КХЛ, сказал, что тот, скорее всего, останется в Северной Америке.
ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ
Никита НЕСТЕРОВ
24 года, «Монреаль»
Вероятность: 60%
Резюме последнего сезона у челябинского защитника нельзя назвать положительным, несмотря на 50 проведенных матчей. В «Тампе» от него отказались, обменяв за бесценок, а в «Монреале» заключительные матчи Нестерову чаще приходилось смотреть из ложи прессы. На следующий сезон у «Канадиенс» уже подписаны пять защитников на односторонние контракты. Плюс есть легенда клуба Андрей Марков. В свои 38 лет он еще способен поиграть на приличном уровне
По информации «СЭ», именно к Нестерову проявляет интерес ЦСКА. Об этом, не называя фамилии, намекал во время недавнего общения с журналистами президент армейского клуба Игорь Есмантович. Выкупить права на защитника у «Трактора» и предложить ему солидный контракт для ЦСКА — легко выполнимая задача. Челябинцам игрок такого плана после подписания контрактов с Кириллом Кольцовым и Ником Бэйленом не нужен, тем более за большие деньги.
Роман ЛЮБИМОВ
25 лет, «Филадельфия»
Вероятность: 60%
ЦСКА готов вернуть своего воспитанника
Сергей КАЛИНИН
26 лет, «Торонто»
Вероятность: 90%
В апреле СКА купил права на Калинина за внушительную сумму, что чуть ли не автоматом означало возвращение игрока в Россию. Сезон нападающий без особого блеска завершал в АХЛ, выступая за
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter