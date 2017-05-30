Радулов, Кузнецов, Орлов: кто может вернуться в КХЛ

Предстоящий сезон будет олимпийским, поэтому один козырь у российских команд-«олигархов» есть. Игры в Пхенчхане пройдут без участия представителей НХЛ, которых не отпускают владельцы клубов. Пока, правда, заметно движение только в одну сторону. Но далеко не у всех хоккеистов за океаном карьера складывается гладко. В этой связи реален и поток в обратном направлении. Мы решили оценить шансы всех российских игроков, становящихся в НХЛ неограниченно или ограниченно свободными агентами, на подписание контрактов с клубами КХЛ.

НИЗКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

Александр РАДУЛОВ

30 лет, «Монреаль»

Вероятность возвращения в КХЛ: 10%

После отличного сезона, включившего в себя очень сильное выступление в плей-офф, Радулов имеет все шансы сорвать ва-банк если не в «Монреале», то на рынке свободных агентов, и заключить последний крупный контракт в карьере. Причин для того, чтобы спустя год вернуться в ЦСКА, у нападающего пока нет ни единой, сколько бы ему ни посулили денег на родине.

Андрей МАРКОВ

38 лет, «Монреаль»

Вероятность: 10%

Марков отдал «Монреалю» 16 сезонов, но даже если удариться в фантастику и предположить, что клуб не сделает ему достойного предложения, то в КХЛ его все равно представить тяжело — защитник без проблем найдет рабочее место в какой-нибудь другой команде НХЛ. Самый реальный вариант — ветеран за меньшие деньги еще поиграет в «Канадиенс». Может, год, может, и больше.

Евгений КУЗНЕЦОВ

25 лет, «Вашингтон»

Вероятность: 15%

Подписание нового контракта с Кузнецовым — задача номер один для руководства «Вашингтона» в предстоящее межсезонье. Россиянин отлично проявил себя в плей-офф, сыграв едва ли не лучше любого одноклубника. Хороший контракт он обязательно получит. После того как Кузнецов задержался в КХЛ и не попал на прошлую Олимпиаду в Сочи, сейчас даже к попытке вернуться на год он наверняка отнесется со скепсисом. Свое ближайшее и обозримое будущее челябинец видит только в НХЛ, о чем регулярно намекал в своих интервью.

Дмитрий КУЛИКОВ

26 лет, «Баффало»

Вероятность: 25%

Нынешний сезон стал худшим для Куликова за восемь лет в НХЛ. В «Баффало» дела у русских игроков давным-давно складываются плохо. Известно, что на определенном этапе интерес к защитнику проявляли СКА и ЦСКА. Насколько далеко он простирался, остается загадкой. Сам игрок рассчитывает остаться в НХЛ, но хороших в финансовом плане вариантов у него может и не появиться. Жена Куликова — шведка. Это не станет препятствием для возвращения в Россию, если такой план будет близок к реальности. Например, от Санкт-Петербурга до Швеции рукой подать.

Федор ТЮТИН

33 года, «Колорадо»

Вероятность: 25%

Тютину еще три года будет платить «Коламбус», выкупивший его прежний контракт. Вопрос денег, наверное, не стоит перед игроком очень остро. Да и выписывать большие деньги защитнику оборонительного плана, чьи лучшие годы уже позади, не станет ни одна команда по обе стороны Атлантики. Сезон в турбулентном «Колорадо» для россиянина получился на фоне большинства партнеров не самым худшим. Так что сохранить Тютина еще как минимум на год клуб из Денвера может.

СРЕДНЯЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

Дмитрий ОРЛОВ

25 лет, «Вашингтон»

Вероятность: 35%

Ощутимый прогресс по ходу сезона и, как следствие, место в первой паре команды делают уроженца Новокузнецка важной фигурой для «Вашингтона». Прибавку к зарплате он заслужил увесистую. В клубе мало места под потолком зарплат, поэтому с некоторыми игрокам в обязательном порядке придется расстаться. Того же Орлова еще надо защитить от драфта расширения, тем более что генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи не упустит шанса заполучить прекрасно знакомого ему игрока.

В свое время защитник был задрафтован именно им во время работы на аналогичном посту в «Кэпиталз». Хочет ли Дмитрий переезжать в Вегас? Далеко не факт. Этим пытается воспользоваться ЦСКА, уже третий год ведущий охоту на Орлова и готовый выписать ему огромный контракт. Пока ситуация в НХЛ для игрока остается неясной, нельзя исключать развития ситуации с его приходом в армейский клуб. Твердое «нет» относительно темы переезда в Россию Орлов никогда не произносил.

Александр БУРМИСТРОВ

25 лет, «Аризона»

Вероятность: 40%

Неизбежное возвращение на родину для Бурмистрова было отложено на неопределенный срок после обмена в «Аризону». В новой команде воспитанник «Ак Барса» выдал несколько ярких матчей. Этого, кажется, не будет достаточно для получения серьезного предложения, поскольку россиянин играл крайне нестабильно. Но за «минималку» Бурмистров, пожалуй, может рассчитывать на место под аризонским солнцем.

В Казань к не слишком его жалующему главному тренеру Зинэтуле Билялетдинову он торопиться не будет. К тому же с первыми двумя центрами в «Ак Барсе» существует полная ясность — швед Антон Ландер и россиянин Владимир Ткачев закроют эти позиции полностью. Остается вариант, что Бурмистров понадобится СКА, лишившемуся Вадима Шипачева. Петербуржцы могут и права у Казани выкупить, и заманить ее воспитанника хорошей зарплатой и олимпийскими перспективами.

Никита ЗАДОРОВ

22 года, «Колорадо»

Вероятность: 40%

В минувшем сезоне Задоров показывал проблески игры, за которую его в свое время «Колорадо» выбрал на драфте в середине первого раунда. Останавливаться на половине пути после стольких лет пребывания в Северной Америке было бы глупостью. Хотя сейчас клуб из Денвера находится на самом дне без видимых перспектив оттуда выбраться.

Есть еще одно «но». ЦСКА стремится возвращать в свои ряды собственных воспитанников и готов ради этого раскошелиться. Тогда как «Колорадо» вряд ли будет сорить деньгами, а сам защитник не наиграл на серьезный контракт. Недавно в семье Задорова произошло пополнение — родилась дочка. Не исключено, что эти факторы могут повлиять на решение игрока о дальнейшем месте продолжения карьеры.

Михаил ГРИГОРЕНКО

23 года, «Колорадо»

Вероятность: 40%

ЦСКА обхаживает своего воспитанника не первый год. Карьера у нападающего в НХЛ складывается неважно, выданных когда-то авансов он не оправдывает, а в запасе у него осталось не так много времени. По своим данным он и сейчас имеет шансы стать заметной фигурой в КХЛ. Чего тогда ждать? Григоренко будет до последнего ловить шанс в НХЛ. Его жена — канадка, у них двое маленьких детей. В такой ситуации срываться в Москву следует только в отсутствие достойного предложения в НХЛ. С этим могут быть проблемы. В ближайшие недели все решится.

Наиль ЯКУПОВ

23 года, «Сент-Луис»

Вероятность: 50%

Талантливому форварду нужна перезагрузка, чтобы вернуть уверенность в своих силах. Пока в НХЛ у него все идет наперекосяк. Один сезон на родине мог бы стать для Якупова спасением в нынешней ситуации. Права на игрока в КХЛ принадлежат СКА. Но, вспоминая неловкую ситуацию перед чемпионатом мира-2016 и заочный обмен мнениями Якупова и его агента Игоря Ларионова с Олегом Знарком, слабо верится, что нападающий может переехать в Санкт-Петербург.

Вариант с приобретением прав на хоккеиста родным для него «Нефтехимиком», где сейчас пост генерального директора занимает отец Якупова, кажется реалистичным. Правда, в минувшую среду Раиль Якупов, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ» о вероятности возвращения сына в КХЛ, сказал, что тот, скорее всего, останется в Северной Америке.

ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

Никита НЕСТЕРОВ

24 года, «Монреаль»

Вероятность: 60%

Резюме последнего сезона у челябинского защитника нельзя назвать положительным, несмотря на 50 проведенных матчей. В «Тампе» от него отказались, обменяв за бесценок, а в «Монреале» заключительные матчи Нестерову чаще приходилось смотреть из ложи прессы. На следующий сезон у «Канадиенс» уже подписаны пять защитников на односторонние контракты. Плюс есть легенда клуба Андрей Марков. В свои 38 лет он еще способен поиграть на приличном уровне один-два года. Если он захочет, то с ним новое соглашение заключат хоть завтра. Кроме того, в «Монреале» снова дадут шанс закрепиться молодому Михаилу Сергачеву. Таким образом, ни большие деньги, ни железное место в составе Нестерову не светят. В подобной ситуации переезд в КХЛ не выглядит шагом назад.

По информации «СЭ», именно к Нестерову проявляет интерес ЦСКА. Об этом, не называя фамилии, намекал во время недавнего общения с журналистами президент армейского клуба Игорь Есмантович. Выкупить права на защитника у «Трактора» и предложить ему солидный контракт для ЦСКА — легко выполнимая задача. Челябинцам игрок такого плана после подписания контрактов с Кириллом Кольцовым и Ником Бэйленом не нужен, тем более за большие деньги.

Роман ЛЮБИМОВ

25 лет, «Филадельфия»

Вероятность: 60%

ЦСКА готов вернуть своего воспитанника из-за океана спустя год после отъезда, а перспективы Любимова в НХЛ туманны. «Летчики» не слишком жаловали россиянина доверием во второй половине сезона, что говорит о их готовности отпустить его на все четыре стороны.

Сергей КАЛИНИН

26 лет, «Торонто»

Вероятность: 90%