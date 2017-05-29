Почему орали друг на друга Малкин и Фил Кессел? Нерв Кубка Стэнли
Лучший бомбардир
плей-офф Евгений Малкин дал интервью во время медиа-дня перед первым матчем финала Кубка Стэнли.
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МАЛКИН: В КАКОМ ЖЕ ОНИ ПОРЯДКЕ!
— Я помню свой первый финал Кубка Стэнли, когда мы в 2008 году играли против «Детройта», — рассказывает Евгений Малкин, которому тогда был 21 год. Увы, «пингвины» уступили, но в следующем сезоне взяли реванш. — Я ночью вообще не спал!
Потому что очень много мыслей в голове крутилось. Думаешь о каждом моменте, фантазируешь, что забьешь гол в финале, даже в овертайме… Сейчас, слава Богу, я нормально засыпаю.
— Что самое тяжелое в финале Кубка Стэнли, куда вы вышли в четвертый раз? Поделитесь опытом…
— Труднее всего дается первая игра. Мы ведь не так часто встречаемся с «Нэшвиллом»….
— В октябре вы в гостях уступили со счетом 1:5, а в январе вы победили «хищников» дома — 4:2.
— Ну да, всегда ведь Запад против Востока играет в финале. И мы мало встречались с командами из той конференции. И вот думаешь: как они сыграют, что мы сделаем?
Поэтому первый матч — самый важный. Мне кажется, он будет определяющим в этой серии. Надо очень уверенно провести первые смены, потому что у «Нэшвилла» молодая команда. Мы знаем, они выпрыгнут, побегут. К этому надо быть готовыми.
— Седьмой матч серии с «Оттавой», когда все решилось во втором овертайме, был крайне эмоциональным. Трудно ли перестраиваться на финал после таких игр? Сейчас ведь все начинается заново.
— Ну еще бы, мы 25 минут в овертайме сыграли. Понятно, что там были эмоции. Но это все позитив, когда ты побеждаешь дома при таких обстоятельствах. У нас было время, чтобы восстановиться, отдохнуть. И эти эмоции должны помочь в будущем. Тем более в финале Кубка Стэнли все и так будут взволнованы донельзя. Не так часто такие моменты случаются в твоей жизни. И тут самое главное — выйти сконцентрированными, отдохнувшими. Нужно показать свой лучший хоккей.
«НАС ЖДЕТ ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ»
— Чем прошлогодний «Питтсбург» отличается от этой команды?
— Больших изменений нет. Игроки все те же. Немного изменилось сочетание линий. Как только не идет игра у
— И никто из нас не думает, что мы быстро завершим финал — уже в четырех матчах. Нас ждет очень упорная тяжелая серия. Но в состав вернулся Патрик Хорнквист, будет играть Джастин Шульц. Поэтому травмированных у нас нет, все в сборе. И это тоже очень важно, что все выздоровели к первой игре.
— Расскажите о ваших взаимоотношениях с Филом Кесселом? Многие видели, как вы на нерве разговаривали друг с другом, иногда это переходило в крик. Вы что не поделили с одноклубником?
— Мы оба были друг другом недовольны.
Совсем нет. У нас очень профессиональные отношения, мы уважаем друг друга.
Кстати, после того крика к нам подошел тренер и предъявил за это. Мы очень быстро обо всем забыли.
ФЛЕРИ: «ДЖИНО — СЕРДЦЕ НАШЕЙ КОМАНДЫ»
— У вас есть шанс взять второй «Конн Смайт Трофи» в карьере, снова став самым ценным игроком
— Я совершенно не думаю об очках и призах. Мне нужен еще один Кубок Стэнли. Вот чего я хочу. Значение имеет только успех команды… Да, у меня много наград, но я все еще хочу играть. И
— Он хочет выигрывать, даже несмотря на то, что у него уже есть две чаши, — позже добавит вратарь
— Мы с ним не особо сильно и изменились, разве что стали опытнее, — заметит Сидни Кросби. — Также мы стали
— Малкин ничуть не хуже, чем Кросби. Просто у него другой уровень медийной популярности. Может, ему немного не хватает раскрутки, — скажет Крис Кунитц. — Безусловно, он взрослеет, а вместе с этим меняется и его хоккей. Но Джино всегда стремился быть лучшим, и это в нем неизменно.
— Знаете, я считаю, что тоже здесь
У нас с ним здоровая конкуренция — мы помогаем друг другу развиваться. Когда он забивает гол, я тоже хочу забить. Когда он забивает два, я тоже этого хочу. Он делает
— А у вас нет желания однажды стать первой звездой
— Послушайте, я и так этим парнем являюсь. Я ведь потому и подписал с «Питтсбургом» многолетний контракт, что понимал: здесь у нас каждый год будет шанс выиграть Кубок Стэнли. Я хочу играть с Сидом как можно дольше. Между нами хорошее соперничество.
Я слышал, такое же было
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