Почему орали друг на друга Малкин и Фил Кессел? Нерв Кубка Стэнли

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МАЛКИН: В КАКОМ ЖЕ ОНИ ПОРЯДКЕ!

— Я помню свой первый финал Кубка Стэнли, когда мы в 2008 году играли против «Детройта», — рассказывает Евгений Малкин, которому тогда был 21 год. Увы, «пингвины» уступили, но в следующем сезоне взяли реванш. — Я ночью вообще не спал!

Потому что очень много мыслей в голове крутилось. Думаешь о каждом моменте, фантазируешь, что забьешь гол в финале, даже в овертайме… Сейчас, слава Богу, я нормально засыпаю.

— Что самое тяжелое в финале Кубка Стэнли, куда вы вышли в четвертый раз? Поделитесь опытом…

— Труднее всего дается первая игра. Мы ведь не так часто встречаемся с «Нэшвиллом»….

— В октябре вы в гостях уступили со счетом 1:5, а в январе вы победили «хищников» дома — 4:2.

— Ну да, всегда ведь Запад против Востока играет в финале. И мы мало встречались с командами из той конференции. И вот думаешь: как они сыграют, что мы сделаем?

Цитата Два матча за регулярный чемпионат — это не так много. А сейчас смотришь на «хищников» по телевизору и думаешь: «В каком же они порядке! Блин, нам надо быть еще лучше!»

Поэтому первый матч — самый важный. Мне кажется, он будет определяющим в этой серии. Надо очень уверенно провести первые смены, потому что у «Нэшвилла» молодая команда. Мы знаем, они выпрыгнут, побегут. К этому надо быть готовыми.

— Седьмой матч серии с «Оттавой», когда все решилось во втором овертайме, был крайне эмоциональным. Трудно ли перестраиваться на финал после таких игр? Сейчас ведь все начинается заново.

— Ну еще бы, мы 25 минут в овертайме сыграли. Понятно, что там были эмоции. Но это все позитив, когда ты побеждаешь дома при таких обстоятельствах. У нас было время, чтобы восстановиться, отдохнуть. И эти эмоции должны помочь в будущем. Тем более в финале Кубка Стэнли все и так будут взволнованы донельзя. Не так часто такие моменты случаются в твоей жизни. И тут самое главное — выйти сконцентрированными, отдохнувшими. Нужно показать свой лучший хоккей.

«НАС ЖДЕТ ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ»

— Чем прошлогодний «Питтсбург» отличается от этой команды?

— Больших изменений нет. Игроки все те же. Немного изменилось сочетание линий. Как только не идет игра у какой-то тройки, ее меняет тренер. Но в финале все может произойти. Кто-то получит травму, надо будет искать замену. Это хоккей.

— И никто из нас не думает, что мы быстро завершим финал — уже в четырех матчах. Нас ждет очень упорная тяжелая серия. Но в состав вернулся Патрик Хорнквист, будет играть Джастин Шульц. Поэтому травмированных у нас нет, все в сборе. И это тоже очень важно, что все выздоровели к первой игре.

— Расскажите о ваших взаимоотношениях с Филом Кесселом? Многие видели, как вы на нерве разговаривали друг с другом, иногда это переходило в крик. Вы что не поделили с одноклубником?

— Мы оба были друг другом недовольны.

Цитата Покричали пару минут. Но это эмоции. Это не говорит о том, что у нас есть конфликт, и мы не хотим играть вместе.

Совсем нет. У нас очень профессиональные отношения, мы уважаем друг друга. Где-то у нас не получилась игра в паре смен. Мы высказали все претензии, выпустили пар, пожали руки и пошли играть дальше. Это и есть хоккей. Тут нет монотонности, однообразия. Тебя качает вверх-вниз, иногда нужно встряхнуть партнера.

Кстати, после того крика к нам подошел тренер и предъявил за это. Мы очень быстро обо всем забыли.

ФЛЕРИ: «ДЖИНО — СЕРДЦЕ НАШЕЙ КОМАНДЫ»

— У вас есть шанс взять второй «Конн Смайт Трофи» в карьере, снова став самым ценным игроком плей-офф.

— Я совершенно не думаю об очках и призах. Мне нужен еще один Кубок Стэнли. Вот чего я хочу. Значение имеет только успех команды… Да, у меня много наград, но я все еще хочу играть. И по-прежнему прихожу на каток с улыбкой, получаю удовольствие от новых коньков. Очень хочу побеждать.

— Он хочет выигрывать, даже несмотря на то, что у него уже есть две чаши, — позже добавит вратарь Марк-Андре Флери, с которым Малкин выходил во все финалы Кубка Стэнли с 2008 года. — Джино — сердце нашей команды, ее лидер. Это большой мастер, в котором не меняется главное — желание побеждать.

— Мы с ним не особо сильно и изменились, разве что стали опытнее, — заметит Сидни Кросби. — Также мы стали по-другому относиться к деталям, разным хоккейным мелочам. Но уровень мотивации и желание сражаться остались на прежнем уровне. Джино так же голоден до побед, как и 10 лет назад. Нам очень повезло оказаться в одной команде, полагаться друг на друга, вместе преодолевать сложности и благодаря этому развиваться.

— Малкин ничуть не хуже, чем Кросби. Просто у него другой уровень медийной популярности. Может, ему немного не хватает раскрутки, — скажет Крис Кунитц. — Безусловно, он взрослеет, а вместе с этим меняется и его хоккей. Но Джино всегда стремился быть лучшим, и это в нем неизменно.

— Знаете, я считаю, что тоже здесь чего-то стою, — смеется уже сам Малкин.

Цитата — Меня любят. Когда я прихожу в ресторан, то мне хотят пожать руку. Я счастлив в «Питтсбурге» и очень рад играть с Сидом.

У нас с ним здоровая конкуренция — мы помогаем друг другу развиваться. Когда он забивает гол, я тоже хочу забить. Когда он забивает два, я тоже этого хочу. Он делает хет-трик… Я говорю: «Ладно, угомонись уже». Но мы, конечно, делаем друг друга лучше.

— А у вас нет желания однажды стать первой звездой какого-нибудь клуба? Так сказать, почувствовать себя первым парнем на деревне? — спросил у Малкина корреспондент NHL.com/ru.

— Послушайте, я и так этим парнем являюсь. Я ведь потому и подписал с «Питтсбургом» многолетний контракт, что понимал: здесь у нас каждый год будет шанс выиграть Кубок Стэнли. Я хочу играть с Сидом как можно дольше. Между нами хорошее соперничество.