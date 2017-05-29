От Ринне до Суббэна. Как финалист Кубка Стэнли «Нэшвилл» собирал команду

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Для «хищников» нынешнее появление в финале Кубка Стэнли является первым в истории, но самобытная команда из Теннесси успела полюбиться многим болельщикам. В финал «жёлтым» удалось выйти, несмотря на потери двух ключевых нападающих — первого центрфорварда Райана Джохансена и капитана Майка Фишера, который является единственным хоккеистом, у которого есть опыт игры в главной серии сезона. Джохансен стопроцентно пропустит финал, а у Фишера есть шансы полностью восстановиться к первому матчу — именно из этого мы и будем исходить, формируя предварительные игровые сочетания.

Вратари

Пекка Ринне

Заслуга Ринне в нынешнем восхождении «Нэшвилла» не подвергается никакому сомнению: именно надёжные действия финского голкипера являются краеугольным камнем во всей игровой системе «Предаторз». Ринне был откопан «Нэшвиллом» аж в восьмом раунде драфта 2004 года, а основным вратарём стал с сезона-2008/09, успев с тех пор установить несколько клубных рекордов. Пекка трижды попадал в тройку финалистов голосования за «Везину», но трофей так ни разу и не взял, а в сезоне-2010/11 финишировал четвёртым при определении обладателя «Харт Трофи». За все эти неудачи он берёт мощный реванш в нынешнем плей-офф, являясь вместе с Малкиным одним из двух главных кандидатов на «Конн Смайт Трофи».

Юусе Сарос

22-летний Сарос находится в системе «Нэшвилла» лишь второй сезон. На драфте 2013 года он был выбран в четвёртом раунде, но использовал свой шанс, выиграл конкуренцию у чеха Мазанеца и быстро стал сменщиком звёздного соотечественника. В АХЛ у Сароса очень неплохая статистика (93,4% отражённых бросков в 15 матчах), но в плей-офф он выйдет на лёд только в случае чрезвычайного происшествия с Ринне, которого пока не было.

Защитники

Роман Йози — Райан Эллис

В нынешнем составе «Нэшвилла» сразу 19 «воспитанников» фарм-клуба «Милуоки Эдмиралз», который сполна демонстрирует успех в организации развития собственных талантов. Самый результативный защитник клуба Райан Эллис — один из них: 26-летний канадец выиграл золото и юниорского, и молодёжного, и взрослого чемпионата мира, дважды становился обладателем Мемориального кубка (главная награда CHL), а теперь сделал заметный шаг и в НХЛ. В 16 матчах плей-офф он набрал 11 (4+7) очков и на один балл обошёл своего партнёра Романа Йози.

Уроженец Берна попал в «Нэшвилл» через драфт (второй раунд в 2008 году), много играл за молодёжную и взрослую сборную Швейцарии, а последние четыре сезона является ключевым защитников «Предаторз». Его главный козырь — скорость, катание и мобильность, ведь не случайно его сравнивают с лидером «Оттавы» Эриком Карлссоном.

Пи Кей Суббэн — Маттиас Экхольм

Заводной Суббэн — самый высокооплачиваемый защитник лиги ($ 9 млн в год), который оказался в «Нэшвилле» год назад после нашумевшего обмена из «Монреаля». Пожалуй, эту сделку можно назвать взаимовыгодной, поскольку бывший капитан «Предаторз» Ши Уэбер очень хорошо прижился в «Канадиенс», а неунывающий Пи Кей пытается сменить рэп на непривычный кантри и вовсю веселит местную публику. 40 очков в 66 матчах регулярного чемпионата — чуть меньше, чем было у него в последние годы в «Монреале», но 10 баллов в плей-офф и шанс побороться за кубок Стэнли компенсируют этот небольшой недостаток.

Экхольм, Йози и Эллис суммарно получают лишь на полтора миллиона больше, чем один Суббэн, но таковы условия рынка в условиях жёсткого потолка зарплат. Швед Экхольм — ещё одна удачная «разработка» менеджмента «хищников», причём его путь в НХЛ оказался не совсем типичным. Маттиас был задрафтован в 2009 году, но свой первый полноценный сезон в НХЛ провёл лишь три года спустя, окрепнув в «Море» и «Брюнасе». Ключевое достоинство Экхольма — огромные габариты и умение не делать того, чего он не умеет. Швед играет просто и надёжно, не стараясь набрать максимум очков, но всесторонне помогая своей команде.

Мэтт Ирвин — Янник Вебер

29-летний Ирвин был в числе тех пятерых хоккеистов, которые начинали сезон в АХЛ, а завершают его в основе команды, борющейся за Кубок Стэнли. Агрессивный двусторонний защитник не был на драфте, пробившись в АХЛ через студенческий хоккей, а затем смог попасть в основу «Сан-Хосе», за который выступал три сезона. Транзитом через «Бостон» он оказался в «Нэшвилле», подписав с «Предаторз» двусторонний контракт.

Швейцарец Вебер 10 лет назад был задрафтован «Монреалем», за который с переменным успехом выступал четыре сезона. Потом были три непростых года в «Ванкувере» и подписание однолетнего контракта с «Нэшвиллом», где он впервые в карьере сыграл больше 70 матчей за сезон.

Нападающие

Филип Форсберг — Колтон Сиссонс — Понтус Оберг

«Кто все эти люди?» — могут спросить болельщики, которые не слишком пристально обращали внимание на «хищников» во время сезона, и будут отчасти правы. 22-летний швед Форсберг — самая известная фигура в нынешнем первой тройке «жёлтых»: он появился в «Нэшвилле» в 2013 году в обмен на форвардов Майкла Латту и Мартина Эрата. Постепенно «хищники» вырастили Форсберга до статуса одного из ведущих форвардов, а прошлым летом заключили с ним новый крупный долгосрочный контракт. Филип — двусторонний форвард, стиль которого мало похож на знаменитого однофамильца, но умение сыграть на обеих сторонах площадки для команды может оказаться даже более ценным, чем фейерверк из набранных очков.

23-летний Сиссонс — капитан «Милуоки» в прошлом сезоне, который в этом году имеет хороший шанс выбраться из трясины АХЛ и оправдать авансы, выданные пять лет назад на драфте (второй раунд, общий 50-й номер). Сиссонс успешно заменил травмированного Джохансена, а в шестом матче серии с «Дакс» оформил хет-трик и вывел «Нэшвилл» в финал Кубка Стэнли.

Ещё один швед — Оберг — был задрафтован в 2012 году даже выше Сиссонса, но шансом уехать за океан воспользовался недавно. Сезон-2014/15 полностью провёл в фарм-клубе, в прошлом сезоне бывал «поднят» в основу, но ни одного матча в НХЛ не сыграл. В текущем сезоне форвард с забавным именем Понтус набрал 2 очка в регулярном чемпионате и 4 — в плей-офф. Примечательно, что Оберг, Сиссонс и Остин Уотсон, которые начинали сезон в АХЛ, забили 7 из 9 последних голов «Нэшвилла» в финале Западной конференции.

Виктор Арвидссон — Майк Фишер — Джеймс Нил

У малогабаритного «бегунка» Арвидссона история вполне классическая для европейского форварда: двукратное чемпионство в Швеции, затем драфт и постепенный рост до форварда основы в НХЛ через парочку сезонов в фарм-клубе. Нынешний чемпионат стал настоящим прорывом для шведа: 61 очко в 80 матчах «регулярки» сделали его лучшим бомбардиром команды.

36-летнего Фишера долгие годы называли хоккеистом, у которого кубкового опыта больше, чем у всего остального «Нэшвилла» вместе взятого. Фишер вместе с «Оттавой» играл в финале Кубка Стэнли сезона-2006/07, где команда из столицы Канады проиграла «Анахайму» (1−4). В «Предаторз» он с февраля 2011 года: за будущего капитана «Нэшвилла» генменеджеру Дэвиду Пойлу пришлось отдать первый номер драфта.

Джеймс Нил — бывший соратник по питтсбугской тройке Евгения Малкина. Летом 2014 года Нил был отправлен из стана «пингвинов» в штат Теннесси, будучи обменянным на Патрика Хёрнквиста и Ника Спэлинга. Малкин сильно скучал по своему товарищу, который без Евгения даже близко не подобрался к своему прежнему результату в 40 голов за сезон.

Колин Уилсон — Калле Ернкрок — Крейг Смит

Уилсон считался одним из талантливейших форвардов своего поколения: на драфте 2008 года он был выбран в первом раунде под общим седьмым номером, но реализовать свой потенциал так и не сумел. За восемь сезонов в «Нэшвилле» американец лишь однажды смог преодолеть отметку в 40 очков, но стал одним из лучших в прошлогоднем плей-офф (13 баллов в 14 матчах). К 27 годам Уилсон превратился в середняка и по игре, и по зарплате, запомнившись болельщикам лишь гневными комментариями в адрес Александра Радулова, когда тот вместе с Андреем Костицыным «загулял» во время плей-офф.

Обладатель труднопроизносимой фамилии Ернкрок был задрафтован «Детройтом» семь лет назад, но сыграл лишь за фарм-клуб «красных крыльев». В марте 2014 года он вместе с Патриком Ивзом отправился в «Нэшвилл», став компенсацией за Дэвида Легуанда. В стане «хищников» он быстро стал своим, поскольку весь состав «Предаторз» состоит из игроков такого плана — универсальных, трудолюбивых и скромных.

Что же касается «двустороннего» крайка Смита, то он, как и большинство, был выбран «Нэшвиллом» на драфте (четвёртый раунд в 2009 году) и должен быть благодарен за качественную работу своему агенту, который выбил для заурядного нападающего 4-миллионный оклад.

Фредерик Годро — Вернон Фиддлер — Остин Уотсон

24-летний новичок Годро попал в состав «Нэшвилла» только благодаря травмам лидеров, но картины не испортил. Однофамилец форварда из «Калгари» никогда не был задрафтован, а оказался в фарм-клубе «Нэшвилла» через молодёжную лигу Квебека и лигу Восточного побережья. Прошлый сезон в АХЛ получился удачным (42 очка в 75 матчах), после чего Годро получил шанс дебютировать за «Предаторз».

Ветеран Фиддлер сменил много клубов и в НХЛ, и в АХЛ, а в «Нэшвилле» оказался в начале февраля, когда Дэвид Пойл решил, что команде необходимо приобрести чуть больше мускулов. «Хищники» выменяли 37-летнего форварда у «Нью-Джерси» на четвёртый раунд драфта и вряд ли пожалели, поскольку именно за «Предаторз» Фиддлер дебютировал в НХЛ и теперь играет с огромным желанием.