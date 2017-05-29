Дарюс Каспарайтис: Знарок не обязан в сборной строить пятерку вокруг Малкина

«ДЕТИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ КУБКИ СТЭНЛИ»

17 мая, с геолокацией в Майами (штат Флорида), Дарюс Каспарайтис сделал запись в фейсбуке: «Счастлив объявить о прибытии нового члена семьи Каспарайтисов. Сынулька-малыш Паркер родился 17 мая 2017 года. Мама и Паркер чувствуют себя хорошо, папа очень устал. Это шестой ребенок для папы и пятый — для мамы. И думаю, мы на этом закончили».

— Поздравляю, Дарюс! Можно ли сказать, что шесть детей — это как шесть Кубков Стэнли? — с таких слов я начал разговор с счастливым отцом.

— Я думаю, дети лучше, чем Кубки Стэнли! — воскликнул Каспарайтис. — Спорт — это карьера, деньги, достижения. Но жизнь — это гораздо больше. Да, очень круто стать чемпионом НХЛ. Но иметь семью, детей — это подарок Бога. Лучше не бывает! Спросите любого спортсмена. Каждый выберет ребенка, а не Кубок Стэнли.

— Почему вы выбрали имя Паркер? И что, больше детей у Каспарайтиса не будет?

— Ну да, я решил больше этим не заниматься. Фабрика закрылась, — смеется Дарюс. — Почему Паркер? Так получилось. Вообще мы искали имя на букву «М». Остальных моих мальчиков зовут Майлз и Марли.

Но семье понравилось имя Паркер. И решили его оставить. Это старинное английское имя. Мы не задумывались, что оно значит. Просто красивое по звучанию.

«ВКЛАД ГОНЧАРА ОЧЕНЬ ВЕЛИК»

— Какая серия плей-офф получилась для «Питтсбурга» самой тяжелой?

— Я думаю, что финал конференции с «Оттавой». Хотя было сложно и с «Вашингтоном» во втором раунде, там тоже потребовались семь матчей.

Вообще удивительно, через какие бои прошел «Питтсбург». Вот у «Нэшвилла» не было такой трудной дороги в финал. И думаю, заметное значение будет иметь опыт, а его у «пингвинов» больше.

«Оттава»… До серии я считал, что эта команда так себе, не очень. Но парни — молодцы. Здорово играли, голкипер Андерсон был в порядке. Крепкая оборона, мобильные хоккеисты. Тяжело было «Питтсбургу». Никто не ожидал, что «сенаторы» окажут такое сопротивление.

— Вы видите со стороны, что для «Пенс» делает Сергей Гончар как тренер по обороне? Насколько велик его вклад?

— Я встречался с Серегой в этом году, мы разговаривали. Он работает с защитниками, показывает им видео. Конечно, у Гончара очень большой вклад. Посмотрите, первый защитник Крис Летанг выбыл до конца сезона. Второй защитник Джастин Шульц пропустил четыре матча из-за сотрясения мозга.

То есть иногда ставка вообще делалась на вторую-третью пару. Но защитники все равно были на виду, играли здорово. Эта линия у «Питтсбурга» не просела. Так что Серега вложил очень много в эту команду.

— Почему Евгений Малкин при Олеге Знарке особо не раскрывается? Может, вокруг такого форварда нужно строить пятерку?

— Думаю, это совпадение. Хотя Малкин взял же золото чемпионата мира в 2014 году, хорошо играл в 2015-м, когда Россия получила серебро.

Но я считаю, что тренер не должен что-то подстраивать под отдельного игрока. Если люди приезжают выступать за сборную, то это они обязаны подстраиваться под существующую систему. То, что Знарок хочет видеть.

В этом и заключалась сила сборной в 80-х и 90-х годах. Потому что тренер собирал хороший коллектив, где была высокая дисциплина и исполнительность. Что игрокам говорили, то они делали.

— Какое у вас осталось впечатление от выступления сборной России на чемпионате мира?

— Я не смотрел много матчей. Видел только игру США — Россия (5:3). Разница во времени, наши выступали рано утром. Вроде бы по игре сборная России выглядела отлично. Но с окончанием атак иногда было плохо. Потому получилось так, что был провален третий период с канадцами. И чемпионат мира был проигран.

«МАРИО ЛЕМЬЕ — ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК»

— На какого вратаря «Питтсбург» поставит в финале — Мэтт Мюррей или Марк-Андре Флери?

— Думаю, что будет играть Мюррей. Потому что Флери уже устал, и он свою работу выполнил в первых двух раундах. А вот Мюррей в прошлом году привел «Питтсбург» к Кубку Стэнли. Теперь снова пришло его время.

— Какие были ваши лучшие годы в «Питтсбурге»?

— Когда мы дошли до финала конференции Кубка Стэнли. Когда я забил Доминику Гашеку в овертайме седьмого матча серии с «Баффало». Да, тот хороший сезон-2000/01.

Вообще «Питтсбург» — классная команда. Там всегда отличная дружелюбная атмосфера. Там все время есть игроки, которые поднимают дух. Они как были, так и остаются. Поэтому «Пингвинз» так сильно выступают в плей-офф.

— Я где-то встретил цитату о том, что у Дарюса Каспарайтиса в «Пенс» была функция — охранять Яромира Ягра. Это правда?

— Ну вы что, это Ягр меня охранял. Конечно! А я всех в атаке развозил, — смеется Дарюс. — Вообще я никого никогда не охранял. У меня был свой стиль. И мы играли в хоккей, а не ходили на драки.

— Какие отношения у вас были с Марио Лемье? Когда вы только пришли в НХЛ и выступали за «Айлендерс», то здорово его прессовали.

— Марио был величайшим игроком. И я даже побаивался идти в команду, где выступала такая звезда. Но когда я познакомился с Лемье, и мы стали одноклубниками, то я узнал, что это очень простой человек, любит повеселиться. И он — очень хороший командный игрок.

— У вас была когда-нибудь обида на «Питтсбург»? Вспоминаю историю от 2001 года, когда «Пенс» урезали вам зарплату на полмиллиона через арбитражный суд. И вы сделали заявление: «Если у меня будут травмы, то на лед я не выйду. Почему я должен подвергать риску свою карьеру, когда ко мне в клубе нет уважения? Они не считают меня хорошим хоккеистом. Почему же тогда я должен отдавать себя этой команде? Пять лет я посвятил “Пингвинз”, и вот чего добился?» Похоже на крик отчаяния. Правда, позже вы извинились за те слова.

— Там не было обиды. Это тактический маневр моего агента. Мы специально согласились взять меньше денег, потому что тогда бы я становился неограниченно свободным агентом. Так я опускался ниже средней зарплаты в лиге и мог бы перейти в любую команду. А обид на «Питтсбург» у меня не было никаких.

— Вы сейчас живете в Майами, занимаетесь риэлтерским бизнесом. Если к вам за квартирой придут Сидни Кросби или Евгений Малкин, сделаете им скидку?

— Конечно, сто процентов! Ко мне могут обращаться любые игроки, даже из КХЛ. Скидка от Каспарайтиса им обеспечена!

ДОСЛОВНО.

— Если бы от меня зависело, кто получит «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист Кубка Стэнли, я бы сейчас без раздумий отдал бы титул MVP лучшему бомбардиру этого плей-офф Евгению Малкину. На втором месте шел бы вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне. Он тоже очень здорово играет. Но Малкин не только крайне результативен, но и все матчи проводит на одном уровне. А это и отличает обладателя «Конна Смайта» от остальных хороших игроков и звезд.

Вообще все решит финал. Если Кубок Стэнли возьмет «Нэшвилл», то Ринне однозначно получит MVP. Если же чемпионом станет «Питтсбург», и Малкин не провалит решающие матчи — то исход тоже будет ясен.

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА КУБКА СТЭНЛИ.

29** и 31 мая — в Питтсбурге, 3, 5 и 11* июня — в Нэшвилле, 8* и 14* июня — в Питтсбурге.

* Если потребуется — серия идет до четырех побед

** Время американское, в России надо прибавлять один день.