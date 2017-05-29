От Малкина до Мюррея. Как финалист Кубка Стэнли «Питтсбург» собирал команду

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Второй сезон подряд «пингвины» выходят в финал Кубка Стэнли, заработав шанс в пятый раз в клубной истории поднять над головой знаменитую серебряную чашу. В прошлом сезоне выход «Питтсбурга» в финал воспринимался как сенсация, поскольку команда ещё в середине регулярного чемпионата находилась вне зоны плей-офф, а затем чудесно преобразилась после прихода на тренерский мостик Майка Салливана. Нынче «Пингвинз» являются одним из ожидаемых фаворитов. В команде есть как знакомые всем лица, так и рабочие лошадки, о которых широкая публика не так наслышана. Знакомство с командой удобнее всего проводить по тройкам форвардов и парам защитников, делая скидку на возможное непостоянство игровых сочетаний.

Вратари

Марк-Андре Флёри

32-летний Флёри — один из символов возрождённого «Питтсбурга», которому после звёздных лет с Ягром и Марио пришлось пройти через несколько непростых моментов, которые включали в себя и непопадание в плей-офф, и процедуру частичного банкротства. Флёри был выбран «Пингвинз» на драфте 2003 года под общим первым номером, но из-за локаута смог дебютировать в составе «стальных» лишь два года спустя. С тех пор Цветочек, как его с любовью называют болельщики, является бесспорным первым номером «Питтсбурга», за исключением некоторых отрезков, один из которых мы могли наблюдать в нынешнем плей-офф. Тем не менее, несмотря на подверженность травмам, не всегда стабильную игру и другие недостатки, Флёри — любимец большинства болельщиков «Пингвинз». Нередко на трибунах домашнего стадиона можно встретить персональных поклонников вратаря с плакатами, на которых написан слоган «Flower Power».

Мэтт Мюррей

Мюррей также является клубной «разработкой» «Питтсбурга», будучи задрафтован «стальными» в третьем раунде драфта 2012 года. Мэтт великолепно провёл прошлогодний плей-офф, приведя команду к чемпионству, и в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли он также вовремя подхватил эстафету у «забарахлившего» Флёри: после поражения со счётом 1:5 в третьем матче серии с «Оттавой» именно Мюррей получил статус первого номера.

«Весь год руководство “Питтсбурга” мучилось с этой проблемой, решая, кого же ставить в ворота. Но в решающий момент наличие двух классных вратарей оказалось большим плюсом. Оба парня помогали команде выигрывать на протяжении сезона», — сказал обозреватель ESPN Крейг Кастенс. Если не будет сюрпризов, именно Мюррей начнёт в воротах стартовый матч финала.

Защитники

Брайан Дюмоулин — Рон Хэйнси

Первая пара обороны «Питтсбурга» выглядит неполной без настоящего лидера защитной линии Криса Летанга, но его частые травмы приучили команду находить замену. 25-летний американец Дюмоулин — лидер среди защитников «Пингвинз» по количеству силовых приёмов. Он был задрафтован «Каролиной» во втором раунде в 2009 году, но за «ураганов» не сыграл ни одного матча, так как ещё до своего дебюта в НХЛ был обменян в стан «пингвинов» как часть компенсации за нападающего Джордана Стаала.

Из «Каролины» пришёл и его нынешний напарник Рон Хэйнси, за приобретение которого в феврале 2017 года руководству «Питтсбурга» немало досталось от болельщиков. 36-летний универсал способен играть много, несмотря на солидный возраст, может поддержать атаку и отыграть на необходимом уровне стабильности. Удивительно, но на уровне НХЛ Хэйнси никогда раньше не играл в плей-офф. «Не думаю, что именно я был тому причиной. Тем выше я ценю нынешний шанс», — с улыбкой сказал защитник.

Олли Мяяття — Тревор Дэйли

22-летний финн Мяяття — один из лидеров оборонительной линии команды, несмотря на молодой возраст. Мяяття был выбран в первом раунде драфта-2012, дебютировал в НХЛ год спустя и с первого же сезона проявил себя великолепно. В седьмом матче серии с «Оттавой» финн провёл на льду более 31 минуты, что говорит о полном доверии со стороны тренерского штаба.

Опытный канадец Дэйли 10 сезонов отыграл за «Даллас», затем перебрался в «Чикаго», в составе которого выиграл Кубок Стэнли. В середине декабря 2015 года он был обменян из «Блэкхоукс» в стан «Питтсбурга» на Роба Скудери, и нынче в «пингвинах» это стабильный оборонец второго плана, не блистающий индивидуальной статистикой и не портящий общей картины.

Иан Коул — Джастин Шульц

Шульц — самый результативный защитник «Питтсбурга», и его попадание в третью пару можно считать достаточно условным. 26-летний канадец оказался в «пингвинах» после трейда из «Эдмонтона», который предпочёл вместо защитника взять третий раунд драфта. Подписав с «Питтсбургом» новый контракт, Шульц выдал прекрасный сезон (51 очко в 78 матчах), а в плей-офф стал лишь пятым защитником «Пингвинз» с 1993 года, сумевшим забить боле трёх голов. «Я многому научился у Гончара. Сергей обращал внимание на маленькие детали игры, такие как расположение клюшки, где должны быть ноги, когда ты играешь на синей линии в чужой зоне. О таких мелочах я никогда не задумывался», — отмечал Шульц.

Коул был высоко задрафтован «Сент-Луисом» (18-й общий номер в 2007 году), но звездой так и не стал. Из пяти сезонов в «Блюз» он лишь два последних года избегал отправки в фарм-клуб, а обмен в марте 2015 года в «Питтсбург» стал для него успшным вторым шансом.

Нападение

Крис Куниц — Сидни Кросби — Джейк Гюнцель

Про Сидни Кросби много говорить бессмысленно — об этом парне знают даже те, кто не слишком пристально следит за заокеанским хоккеем. В нынешнем сезоне Кросби уже выиграл «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер и идёт на втором месте в клубе по очкам после Евгения Малкина. В «Питтсбурге» Сид оказался после драфта 2005 года и наверняка всю карьеру проведёт именно в этом клубе.

37-летний Куниц пришёл в «Питтсбург» в середине сезона-2008/09 из «Анахайма», где он составлял неплохую связку с лидером команды Райаном Гецлафом. Тот чемпионат для Куница вышел неудачным, а обмен в «Пингвинз» на «проспекта» Эрика Тангради и защитника Райана Уитни стал для «стальных» большой удачей. С 2005 года только два хоккеиста забили в лиге более 250 голов и сделали более 2000 силовых приёмов: это Куниц, а также форвард «Вашингтона» с номером восемь. Именно гол Куница вывел «Питтсбург» в финал Кубка Стэнли-2017.

Что же касается Гюнцеля, то американский форвард стал одним из главных открытий плей-офф: в свой первый сезон в НХЛ он уже набрал 16 очков в 19 кубковых матчах.

Скотт Уилсон — Евгений Малкин — Фил Кессел

Малкин, так же как и Кросби, в представлении не нуждается. Магнитогорец является лучшим бомбардиром плей-офф и первым претендентом на престижнейший приз «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.

25-летний Уилсон — классический «глубинный» форвард, поднятый из фарм-клуба в прошлом сезоне и сумевший закрепиться в основе, несмотря на не самые выдающиеся габариты. В 2011 году его выбрали в седьмом раунде драфта, но Уилсон сумел быть полезным, хотя особыми подвигами отмечен не был.

В отличие от него, фигура Фила Кессела хорошо знакома болельщикам многих клубов. Три года в задрафтовавшем его «Бостоне» и шесть лет в загибавшемся «Торонто» не принесли Филу счастья, пока на горизонте не возник «Питтсбург». В июле 2015 года он был обменян в «Пингвинз» на Каспери Капанена, Ника Спэлинга, Скотта Харрингтона и третий раунд драфта, а год спустя уже поднимал над головой заветную чашу лорда Стэнли. В «Питтсбурге» он быстро стал своим, отлично сыгравшись с Малкиным: за два последних года никто в НХЛ не забил в плей-офф больше Фила (17 голов).

Конор Шири — Ник Бонино — Картер Рауни

Шири и Бонино — одни из героев прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли, когда эти неизвестные имена стали настоящим открытием, а крик индийского комментатора: «Бонино, Бонино, Бонино!» стал хитом в Интернете. 24-летний Шири никогда не был задрафтован и оказался в фарм-клубе «Пингвинз» через студенческий хоккей, но сумел удачно проявить себя в АХЛ. В этом сезоне он набрал рекордные для себя 53 очка в 61 матче регулярного чемпионата, но в плей-офф ему забить пока не удалось.

29-летний Бонино в 2007 году был выбран «Сан-Хосе» в шестом раунде драфта, но за «акул» не сыграл, а долго пытался пробиться в основу «Анахайма». Транзитом через «Ванкувер» Ник в том же июле 2015 года был отправлен в «Питтсбург», став компенсацией за обмен Брэндона Саттера, а через год праздновал победу и фантастические 18 очков в 24 кубковых матчах.

Рауни, не игравший до нынешнего сезона на уровне НХЛ, в чём-то повторяет этот путь. 28-летний форвард готов сыграть и в центре, и на фланге, «затыкая» любую дырку в составе.

Карл Хагелин — Мэтт Каллен — Джош Арчибальд

Швед Хагелин — самый быстрый форвард «Питтсбурга», хотя тот же Кессел наверняка захотел бы поспорить с этим утверждением. После четырёх сезонов в «Рейнджерс» и неполного года в «Анахайме» Хагелин был обменян на ветерана Давида Перрона и пришёлся ко двору. После травмы нижней части тела, которая вывела его из строя на полтора месяца, Хагелин полностью восстановился и оказывает команде бесценную помощь при перехватах и организации быстрых контратак.

40-летний Каллен появился в НХЛ 20 лет назад, будучи задрафтованным всё тем же «Анахаймом», и является единственным в нынешней команде, кто выигрывал Кубок Стэнли не в «Питтсбурге». Каллен был частью сенсационного коллектива «Каролины», которая выстрелила в сезоне-2005/06, а нынче удачно играет роль дядьки наставника в «Пингвинз», принося команде большую пользу.