«Кровавая, простреленная навылет…» Почему мы ставим на Малкина и «Питтсбург»

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«ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ»

2 место в Столичном дивизионе

2 место в Восточной конференции

2 место в регулярном чемпионате

50 побед — 11 поражений в ОТ — 21 поражение

111 очков, разница шайб: 282−234 (+48).

Плей-офф.

1/8 финала: 4−1 с «Коламбусом»

¼ финала: 4−3 с «Вашингтоном»

½ финала: 4−3 с «Оттавой».

ВРАТАРИ.

Марк-Андре Флери — 15 матчей, 9 побед, 92,4% отраженных броска, 2 сухаря.

Мэтт Мюррей — 4 матча, 3 победы, 94,6% отраженных бросков, 1 сухарь.

В прошлом сезоне «Питтсбург» взял Кубок Стэнли с молодым Мюрреем в воротах. Флери оказался в глубоком запасе, и казалось, что его обменяют перед дедлайном. Этого не случилось, а Мюррей сломался перед первым матчем плей-офф. Тут Флери и показал себя во всей красе, с ним «Пенс» взяли две серии. Особенно хорош Марк-Андре был в седьмом матче великой битвы с «Вашингтоном» (2:0). Ну вы помните, Овечкин бросал в упор, но Флери умудрился отразить шайбу черенком клюшки. Однако в серии с «Оттавой» стало ясно, что «железо устало», и снова вышел Мюррей. Очевидно, он и начнет финал.

ЗАЩИТА.

Джастин Шульц (3+7=10, +3)

Олли Мяяття (2+5=7, +6)

Иэн Коул (0+7=7, +1)

Рон Хэйнси (1+4=5, 0)

Тревор Дэйли (1+2=3, +4)

Брайан Дюмолин (1+2=3, +3)

Марк Штрайт (0+2=2, -1)

Чад Раведел (0+0=0, -3).

Оборона — не самая сильная сторона «Питтсбурга», тем более из-за травмы до конца сезона выбыл ведущий защитник Крис Летанг, а тот же Джастин Шульц по состоянию здоровья пропустил четыре игры. При этом хоккеисты обороны «Пенс» удачно подключаются к атаке, забивают очень важные голы. Вспомните хотя бы шайбу Шульца в седьмом матче серии против «Оттавы». И вся команда мобилизуется, надежно отрабатывая сзади. А еще видна рука Сергея Гончара — тренера «Питтсбурга» по работе с защитниками. Очень эффективно трудится человек.

АТАКА.

Евгений Малкин (7+17=24, +8)

Сидни Кросби (7+13=20, -1)

Фил Кессел (7+12=19, +11)

Джейк Гюнтцель (9+7=16, -3)

Брайан Раст (6+1=7, +2)

Патрик Хорнквист (4+3=7, +5)

Мэтт Каллен (2+5=7, 0)

Ник Бонино (2+3=5, +2)

Скотт Уилсон (2+3=5, +1)

Крис Кунитц (2+3=5, +5)

Конор Шири (0+4=4, -6)

Картер Роуни (0+3=3, +3)

Том Кюнакль (1+1=2, +2)

Карл Хагелин (1+0=1, -3)

Джош Арчибальд (0+0=0, 0).

Атака «Питтсбурга» — как раз его главная сила. Она держится на трех китах и одном китенке. Малкин, Кросби, Кессел, а также Гюнтцель набрали в сумме 79 (30+49) очков в 19 матчах, а вообще они организовали 42 из 58 шайб команды в плей-офф. Также надо сказать, что два обладателя «Конн Смайт Трофи» (самый ценный в плей-офф) — Малкин (153) и Кросби (157) — являются третьим и вторым бомбардирами среди действующих игроков в Кубке Стэнли. Впереди только человек-история Яромир Ягр (201), но его по понятным причинам вынесем за скобки. То есть финал Кубка Стэнли превратится в противостояние атаки «Питтсбурга» и защиты «Нэшвилла». И не исключено, что мы можем увидеть повторение финала-1995, когда острая коса «Детройта» наткнулась на твердый камень «Нью-Джерси» (0−4).

«НЭШВИЛЛ ПРЕДАТОРЗ»

4 место в Центральном дивизионе

8 место в Западной конференции

16 место в регулярном чемпионате

41 победа — 12 поражений в ОТ — 29 поражений

94 очка, разница шайб: 240−224 (+16).

Плей-офф.

1/8 финала: 4−0 с «Чикаго»

¼ финала: 4−2 с «Сент-Луисом»

½ финала: 4−2 с «Анахаймом».

ВРАТАРИ.

Пекка Ринне — 16 матчей, 12 побед, 94,1% отраженных бросков, 2 сухаря.

Вопрос для кроссворда — назовите, кто еще играл в воротах «Нэшвилла» в этом сезоне. И ведь так сразу не скажешь! Ответ — Юсе Сарос провел 19 матчей в регулярном чемпионате, Марек Мазанец — еще два. Но понятно, что в плей-офф их на льду не было. Ринне играл от звонка до звонка. У него фантастическая статистика. Кстати, цифры вратарям начали считать с 1953 года. Так вот, из 304 голкиперов, которые провели в плей-офф не меньше 10 матчей, Пекка имеет 12-й результат. Да, был в 1969 году у «Сент-Луиса» такой парень как Жак Плант (95%). Но если Ринне прибавит, выдержав град бросков от игроков «Питтсбурга», то сможет обогнать и Планта.

ЗАЩИТА.

Райан Эллис (4+7=11, +7)

Роман Йоси (5+5=10, +4)

Пи-Кей Суббан (2+8=10, +6)

Маттиас Экхольм (0+8=8, +10)

Мэттью Ирвин (0+2=2, +2)

Янник Уэббер (0+1=1, +3).

Удивительно, что «Нэшвилл» в трех раундах вообще никак не трогал своих защитников. Так и катил на шести колесах до финала. Большая четверка — Эллис, Йоси, Суббан, Экхольм — набрала 39 (11+28) очков. Это на одно больше, чем на счету ведущего звена атаки «хищников»: Филип Форсберг, Райан Джохансен и Виктор Арвидссон заработали 38 (13+25). И два отдельных сюжета. Во-первых, сейчас можно оценить силу громкого обмена Ши Уэбера на Пи-Кей Суббана. Кажется, от этой сделки выиграл «Нэшвилл», а не «Монреаль». Во-вторых, рыжебородый Эллис превратился в нового Уэбера — очень результативного и полезного столпа обороны. Не игрок, а просто чума!

АТАКА.

Филип Форсберг (8+7=15, +17)

Райан Джохансен (3+10=13, +12)

Колтон Сиссонс (5+5=10, +9)

Виктор Арвидссон (2+8=10, +13)

Джеймс Нил (5+2=7, -3)

Остин Уотсон (4+2=6, +2)

Колин Уилсон (2+2=4, -1)

Понтус Оберг (1+3=4, +1)

Калле Ярнкрок (1+2=3, -1)

Кевин Фиала (2+0=2, 0)

Вернон Фиддлер (1+1=2, -3)

Харрисон Золнерчик (1+1=2, +2)

Коди Маклауд (1+0=1, 0)

Крэйг Смит (0+1=1, +1)

Фредерик Годро (0+0=0, +1)

Пьер Паренто (0+0=0, -1)

Миикка Саломаки (0+0=0, 0)

Майк Фишер (0+0=0, -1).

«Красным я отмечал ошибки. Это кровавая, простреленная в шести местах тетрадь», — писал Жванецкий. Вот ростер «Нэшвилла» такой же, простреленный навылет. Травмирован Фиала, на награждение за победу в Западной конференции на костылях вышел Джохансен, имеют проблемы со здоровьем Фишер и Смит. Вот почему «хищники» использовали на три форварда больше, чем «Питтсбург», в этом плей-офф. Вот почему россиянин Владислав Каменев был поднят из низших лиг и смотрит хоккей НХЛ из ложи, его в любой момент могут бросить в бой. В целом у «Нэшвилла» очень опасна первая линия, также Малкин в интервью «Советскому спорту» выделял Сиссонса, Уотсона и своего бывшего партнера по тройке «Пенс» — Джеймса Нила. Но атака у «Предаторз» выглядит слабее, чем у «Питтсбурга».

ПРОГНОЗ.

А ведь еще и тренеры у команд очень колоритные. Несгибаемый наставник «Питтсбурга» Майк Салливан, которого подняли из фарм-клуба. С ним команда преобразилась так, что взяла один Кубок Стэнли и близка к второму. А тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт, который брал Кубок Стэнли с «Каролиной» и выходил в финал с «Филадельфией»? У него тоже есть колоссальный опыт, защиту в «Предаторз» он построил на загляденье.

Плюс «Нэшвилл» больше отдыхал, должен быть свежее… И все-таки, по нашему мнению, Кубок Стэнли в шести-семи матчах возьмет «Питтсбург». На стороне команды Малкина — сила атаки, преимущество домашнего льда и невероятная кубковая харизма. Это реально такая же команда-династия, как «Детройт» (1997, 1998) и «Питтсбург» (1991, 1992), которые брали Кубок Стэнли два года подряд. Нынешние «пингвины» тоже к этому готовы. Голосование: Кто выиграет Кубок Стэнли-2016/17?

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА КУБКА СТЭНЛИ.

29 и 31 мая — в Питтсбурге, 3, 5 и 11* июня — в Нэшвилле, 8* и 14* июня — в Питтсбурге.

* Если потребуется — серия идет до четырех побед.

БОМБАРДИРЫ: МАЛКИН Питтсбург — 24 (7+17) очка, Кросби Питтсбург — 20 (7+13), Гетцлаф Анахайм — 19 (8+11), Кессел Питтсбург — 19 (7+12), Карлссон Оттава — 18 (2+16), Гюнтцель Питтсбург — 16 (9+7), Драйзайтль Эдмонтон — 16 (6+10)… КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 10 (5+5), ОВЕЧКИН Вашингтон — 8 (5+3), РАДУЛОВ Монреаль — 7 (2+5), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 6 (3+3), СЛЕПЫШЕВ Эдмонтон — 3 (3+0), ОРЛОВ Вашингтон — 3 (0+3).

Павел Лысенков