«Кровавая, простреленная навылет…» Почему мы ставим на Малкина и «Питтсбург»
Обозреватель «Советского спорта» представляет финал Кубка Стэнли, который стартует в ночь с понедельника на вторник по московскому времени.
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«ПИТТСБУРГ ПИНГВИНЗ»
2 место в Столичном дивизионе
2 место в Восточной конференции
2 место в регулярном чемпионате
50 побед — 11 поражений в ОТ — 21 поражение
111 очков, разница шайб: 282−234 (+48).
1/8 финала: 4−1 с «Коламбусом»
¼ финала: 4−3 с «Вашингтоном»
½ финала: 4−3 с «Оттавой».
ВРАТАРИ.
Мэтт Мюррей — 4 матча, 3 победы, 94,6% отраженных бросков, 1 сухарь.
В прошлом сезоне «Питтсбург» взял Кубок Стэнли с молодым Мюрреем в воротах. Флери оказался в глубоком запасе, и казалось, что его обменяют перед дедлайном. Этого не случилось, а Мюррей сломался перед первым матчем
ЗАЩИТА.
Джастин Шульц (3+7=10, +3)
Олли Мяяття (2+5=7, +6)
Иэн Коул (0+7=7, +1)
Рон Хэйнси (1+4=5, 0)
Тревор Дэйли (1+2=3, +4)
Брайан Дюмолин (1+2=3, +3)
Марк Штрайт (0+2=2, -1)
Чад Раведел (0+0=0, -3).
Оборона — не самая сильная сторона «Питтсбурга», тем более
АТАКА.
Евгений Малкин (7+17=24, +8)
Сидни Кросби (7+13=20, -1)
Фил Кессел (7+12=19, +11)
Джейк Гюнтцель (9+7=16, -3)
Брайан Раст (6+1=7, +2)
Патрик Хорнквист (4+3=7, +5)
Мэтт Каллен (2+5=7, 0)
Ник Бонино (2+3=5, +2)
Скотт Уилсон (2+3=5, +1)
Крис Кунитц (2+3=5, +5)
Конор Шири (0+4=4, -6)
Картер Роуни (0+3=3, +3)
Том Кюнакль (1+1=2, +2)
Карл Хагелин (1+0=1, -3)
Джош Арчибальд (0+0=0, 0).
Атака «Питтсбурга» — как раз его главная сила. Она держится на трех китах и одном китенке. Малкин, Кросби, Кессел, а также Гюнтцель набрали в сумме 79 (30+49) очков в 19 матчах, а вообще они организовали 42 из 58 шайб команды в
«НЭШВИЛЛ ПРЕДАТОРЗ»
4 место в Центральном дивизионе
8 место в Западной конференции
16 место в регулярном чемпионате
41 победа — 12 поражений в ОТ — 29 поражений
94 очка, разница шайб: 240−224 (+16).
1/8 финала: 4−0 с «Чикаго»
¼ финала: 4−2 с «Сент-Луисом»
½ финала: 4−2 с «Анахаймом».
ВРАТАРИ.
Пекка Ринне — 16 матчей, 12 побед, 94,1% отраженных бросков, 2 сухаря.
Вопрос для кроссворда — назовите, кто еще играл в воротах «Нэшвилла» в этом сезоне. И ведь так сразу не скажешь! Ответ — Юсе Сарос провел 19 матчей в регулярном чемпионате, Марек Мазанец — еще два. Но понятно, что в
ЗАЩИТА.
Райан Эллис (4+7=11, +7)
Роман Йоси (5+5=10, +4)
Маттиас Экхольм (0+8=8, +10)
Мэттью Ирвин (0+2=2, +2)
Янник Уэббер (0+1=1, +3).
Удивительно, что «Нэшвилл» в трех раундах вообще никак не трогал своих защитников. Так и катил на шести колесах до финала. Большая четверка — Эллис, Йоси, Суббан, Экхольм — набрала 39 (11+28) очков. Это на одно больше, чем на счету ведущего звена атаки «хищников»: Филип Форсберг, Райан Джохансен и Виктор Арвидссон заработали 38 (13+25). И два отдельных сюжета.
АТАКА.
Филип Форсберг (8+7=15, +17)
Райан Джохансен (3+10=13, +12)
Колтон Сиссонс (5+5=10, +9)
Виктор Арвидссон (2+8=10, +13)
Джеймс Нил (5+2=7, -3)
Остин Уотсон (4+2=6, +2)
Колин Уилсон (2+2=4, -1)
Понтус Оберг (1+3=4, +1)
Калле Ярнкрок (1+2=3, -1)
Кевин Фиала (2+0=2, 0)
Вернон Фиддлер (1+1=2, -3)
Харрисон Золнерчик (1+1=2, +2)
Коди Маклауд (1+0=1, 0)
Крэйг Смит (0+1=1, +1)
Фредерик Годро (0+0=0, +1)
Пьер Паренто (0+0=0, -1)
Миикка Саломаки (0+0=0, 0)
Майк Фишер (0+0=0, -1).
«Красным я отмечал ошибки. Это кровавая, простреленная в шести местах тетрадь», — писал Жванецкий. Вот ростер «Нэшвилла» такой же, простреленный навылет. Травмирован Фиала, на награждение за победу в Западной конференции на костылях вышел Джохансен, имеют проблемы со здоровьем Фишер и Смит. Вот почему «хищники» использовали на три форварда больше, чем «Питтсбург», в этом
ПРОГНОЗ.
А ведь еще и тренеры у команд очень колоритные. Несгибаемый наставник «Питтсбурга» Майк Салливан, которого подняли из
Плюс «Нэшвилл» больше отдыхал, должен быть свежее… И
РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА КУБКА СТЭНЛИ.
29 и 31 мая — в Питтсбурге, 3, 5 и 11* июня — в Нэшвилле, 8* и 14* июня — в Питтсбурге.
* Если потребуется — серия идет до четырех побед.
БОМБАРДИРЫ: МАЛКИН Питтсбург — 24 (7+17) очка, Кросби Питтсбург — 20 (7+13), Гетцлаф Анахайм — 19 (8+11), Кессел Питтсбург — 19 (7+12), Карлссон Оттава — 18 (2+16), Гюнтцель Питтсбург — 16 (9+7), Драйзайтль Эдмонтон — 16 (6+10)… КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 10 (5+5), ОВЕЧКИН Вашингтон — 8 (5+3), РАДУЛОВ Монреаль — 7 (2+5), ТАРАСЕНКО
Павел Лысенков
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