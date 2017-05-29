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29 мая 2017, 9:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник Кинрейд стал игроком «Куньлуня»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Защитник Джеффри Кинрейд подписал контракт с китайским клубом Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь».

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе клуба. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

«Джеффри Кинрейд подписал контракт сроком на один год с «Куньлунем», — сообщили в пресс-службе китайского клуба.

Хоккеист выступал на уровне КХЛ за «Медвешчак», «Адмирал» и «Нефтехимик». Всего в лиге на счету Кинрейда 48 (13+35) очков в 139 матчах при показателе полезности «+8».

Куньлунь
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