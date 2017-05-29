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29 мая 2017, 8:48 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Малкин заявил, что не думает о личных призах, а просто хочет еще один Кубок Стэнли

МОСКВА, 29 мая — Р-Спорт. Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что не задумывается о личных призах и очках, а просто хочет завоевать еще один Кубок Стэнли.

<em>МОСКВА 29 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российский хоккеист Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> заявил что не задумывается о личных призах и очках а просто хочет завоевать еще один Кубок <span class=error>Стэнли</span>. Увеличить
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«Питтсбург» 25 мая в овертайме обыграл «Оттаву» в седьмом матче полуфинальной серии и вышел в финал плей-офф НХЛ, где сыграет с «Нэшвиллом». Первую игру соперники проведут в ночь с понедельника на вторник по московскому времени.

Малкин в 19 матчах текущего плей-офф набрал 24 очка (7 голов и 17 передач) и является лучшим бомбардиром лиги. На протяжении карьеры российский нападающий дважды выигрывал Кубок Стэнли и становился обладателем «Колдер Трофи» (лучший новичок года), «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф), «Харт Трофи» (самый ценный игрок регулярного чемпионата НХЛ) и дважды «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир «регулярки»).

«Я совершенно не думаю об очках и призах. Мне нужен еще один Кубок (Стэнли). Вот чего я хочу. Значение имеет только успех команды, — цитирует Малкина сайт НХЛ. — Я уже знаю, что первая игра — самая тяжелая, и ее надо обязательно выиграть. Она будет определяющей. Надо уверенно провести первые минуты, потому что они сразу побегут вперед. Вообще, будет непросто. Мы очень мало против них играли — всего два матча в регулярном чемпионате. А сейчас смотришь на них по ТВ и думаешь: «В каком же они порядке! Блин, нам надо быть еще лучше».

О мотивации и желании Малкина по-прежнему побеждать высказался и его звездный партнер по команде Сидни Кросби.

«Мы с ним не особо сильно и изменились, разве что стали опытнее. Также мы стали по-другому относиться к деталям, разным хоккейным мелочам. Но уровень мотивации и желание сражаться остались на прежнем уровне. Он так же голоден до побед, как и 10 лет назад. Нам очень повезло оказаться с ним в одной команде, полагаться друг на друга, вместе преодолевать сложности и благодаря этому развиваться», — сказал Кросби.

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