Малкин заявил, что не думает о личных призах, а просто хочет еще один Кубок Стэнли
МОСКВА, 29 мая —
Р-Спорт. Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что не задумывается о личных призах и очках, а просто хочет завоевать еще один Кубок Стэнли.
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«Питтсбург» 25 мая в овертайме обыграл «Оттаву» в седьмом матче полуфинальной серии и вышел в финал
Малкин в 19 матчах текущего
«Я совершенно не думаю об очках и призах. Мне нужен еще один Кубок (Стэнли). Вот чего я хочу. Значение имеет только успех команды, — цитирует Малкина сайт НХЛ. — Я уже знаю, что первая игра — самая тяжелая, и ее надо обязательно выиграть. Она будет определяющей. Надо уверенно провести первые минуты, потому что они сразу побегут вперед. Вообще, будет непросто. Мы очень мало против них играли — всего два матча в регулярном чемпионате. А сейчас смотришь на них по ТВ и думаешь: «В каком же они порядке! Блин, нам надо быть еще лучше».
О мотивации и желании Малкина
«Мы с ним не особо сильно и изменились, разве что стали опытнее. Также мы стали
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