Малкин заявил, что не думает о личных призах, а просто хочет еще один Кубок Стэнли

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«Питтсбург» 25 мая в овертайме обыграл «Оттаву» в седьмом матче полуфинальной серии и вышел в финал плей-офф НХЛ, где сыграет с «Нэшвиллом». Первую игру соперники проведут в ночь с понедельника на вторник по московскому времени.

Малкин в 19 матчах текущего плей-офф набрал 24 очка (7 голов и 17 передач) и является лучшим бомбардиром лиги. На протяжении карьеры российский нападающий дважды выигрывал Кубок Стэнли и становился обладателем «Колдер Трофи» (лучший новичок года), «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф), «Харт Трофи» (самый ценный игрок регулярного чемпионата НХЛ) и дважды «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир «регулярки»).

«Я совершенно не думаю об очках и призах. Мне нужен еще один Кубок (Стэнли). Вот чего я хочу. Значение имеет только успех команды, — цитирует Малкина сайт НХЛ. — Я уже знаю, что первая игра — самая тяжелая, и ее надо обязательно выиграть. Она будет определяющей. Надо уверенно провести первые минуты, потому что они сразу побегут вперед. Вообще, будет непросто. Мы очень мало против них играли — всего два матча в регулярном чемпионате. А сейчас смотришь на них по ТВ и думаешь: «В каком же они порядке! Блин, нам надо быть еще лучше».

О мотивации и желании Малкина по-прежнему побеждать высказался и его звездный партнер по команде Сидни Кросби.