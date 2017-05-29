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29 мая 2017, 8:44 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Российский хоккеист Сергачев в составе «Виндзора» стал обладателем Мемориального кубка

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский защитник Михаил Сергачев в составе клуба «Виндзор Спитфайерс» стал обладателем одного из самых главных трофеев в юниорском хоккее — Мемориального кубка.

18-летний защитник стал шестым россиянином которому удалось завоевать этот трофей. Увеличить
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В финале «Виндзор», который в этом году принимал турнир, обыграл «Эри Оттерс» со счетом 4:3. 18-летний Сергачев отметился в этой встрече результативной передачей. Всего на турнире он провел 4 матча и набрал 4 (1+3) очка.

Сергачев стал шестым россиянином, которому удалось завоевать Мемориальный кубок. Ранее это делали Александр Радулов (2006), Андрей Локтионов (2009), Станислав Галиев (2011), Антон Злобин (2012) и Кирилл Кабанов (2012).

Сергачев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2016 года «Монреалем» под общим девятым номером. В этом сезоне он успел дебютировать в НХЛ, сыграл 4 матча. В OHL в этом сезоне на его счету 50 матчей и 43 (10+33) очка.

Также Сергачев завоевал бронзовые медали на молодежном чемпионате мира — 2017.

Мемориальный кубок — трофей, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги (CHL). Он разыгрывается ежегодно между четырьмя командами: клубом-хозяином соревнований (каждый год разный) и победителями трех подлиг CHL — Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). В этом году трофей разыгрывался в 99-й раз.
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