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28 мая 2017, 17:06 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Александр Овечкин: Если бы выиграл Кубок Стэнли, пил бы не только самогон

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин подвел итоги сезона и рассказал о предстоящем Кубке конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Игрок подвел итоги сезона и рассказал о <span class=error>Лужниках</span>. Увеличить
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— Сезон получился неудачным, — заметил Овечкин. — Сейчас продолжается Кубок Стэнли, а мы проиграли. Но жизнь продолжается. Дальше будем больше и усерднее работать, и, надеемся, что следующий год будет удачным.

— Как оправляетесь от травмы?

— Еще, может быть, недельку. Но уже намного лучше себя чувствую. В Вашингтоне у нас будет проходить заключительный медосмотр. Восстанавливаться буду в Москве.

— Как вам выступление нашей сборной на чемпионате мира?

— Болельщики и сами игроки ждали золота. Но медаль есть медаль, и ничего плохо говорить о результате нельзя.

— Олег Знарок утверждал, что вы первым поздравили его с бронзой.

— Не знаю, был ли я первым. У меня хорошие дружеские отношения с главным тренером. И когда выиграли у финнов, сразу поздравил ребят и тренеров.

— Ваша позиция по участию в Олимпиада-2018 изменилась?

— Устал отвечать на этот вопрос. Давайте подождем и сделаем так, чтобы нас разрешили поехать, чтобы не было конфликтов.

— Как относитесь к исключению «Кузни» из КХЛ?

— Жалко школу, приносившую очень много талантов, хоккеистов сборной… Жаль болельщиков, которые не смогут вживую увидеть матчи КХЛ. Надеюсь, что все образуется.

— Могу ли в нашем хоккее существовать коммерческая лига?

— Это вопрос для руководителей КХЛ. Все делается, что команды и лига существовала. Есть определенные правила, по которым некоторые команды не попадают. Со временем все будет нормально, и в Новокузнецке вернут команду КХЛ.

ГЛУШАКОВА ПОЗДРАВИЛ С ЧЕМПИОНСТВОМ

— После реконструкции «Лужники» обрели совсем другой вид, — продолжает Овечкин. — Только были на футбольном поле, трибуны и вся арена на высшем уровне. Быть частью этого дела — уже огромное событие и честь для меня. Посадили восемь деревьев, символизирующих участников, я выбрал Германию.

— Пойдете на матчи сборной России на Кубке конфедераций?

— Конечно, если будет время и возможность, приду поддержать ребят. Считаю, что на каждый турнир в Москве грех не пойти. Не каждый год выпадает возможность посмотреть на таких игроков и поболеть за нашу сборную.

— Какого результата ожидаете от сборной России?

— Самое главное, чтобы болельщики видели, что ребята хорошо бьются и стараются. Результат придет. Не видел матчи нашей команды в сезоне, только недавно вернулся, с Денисом Глушаковым пообщался. Поздравил его с чемпионством «Спартака». Особо ни с кем больше не общался.

— Видели, как спартаковский капитан отмечал чемпионство с командой на арене?

— Нет. Но если бы «Вашингтон» выиграл бы Кубок Стэнли, пили бы не только самогон на арене, могли замахнуться на штурм Капитолия.

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Овечкин планирует приступить к беговым тренировкам через неделю

Овечкин планирует приступить к беговым тренировкам через неделю

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин, восстанавливающийся после травмы ноги, планирует приступить к беговым тренировкам через неделю. Об этом он сообщил журналистам.
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