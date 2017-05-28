Овечкин планирует приступить к беговым тренировкам через неделю

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31-летний форвард из-за травмы пропустил чемпионат мира — 2017, на котором сборная России завоевала бронзовые медали.

«Сейчас чувствую себя намного лучше. К тренировкам пока приступать не буду. Возможно, через неделю начну бегать. В футбол, баскетбол поиграю, может быть, посмотрим. Главное, чтобы нога не беспокоила и чувствовала себя нормально», — сказал Овечкин.