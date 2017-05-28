Овечкин планирует приступить к беговым тренировкам через неделю
МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин, восстанавливающийся после травмы ноги, планирует приступить к беговым тренировкам через неделю. Об этом он сообщил журналистам.
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31-летний форвард
«Сейчас чувствую себя намного лучше. К тренировкам пока приступать не буду. Возможно, через неделю начну бегать. В футбол, баскетбол поиграю, может быть, посмотрим. Главное, чтобы нога не беспокоила и чувствовала себя нормально», — сказал Овечкин.
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