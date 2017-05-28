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28 мая 2017, 16:43 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин планирует приступить к беговым тренировкам через неделю

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин, восстанавливающийся после травмы ноги, планирует приступить к беговым тренировкам через неделю. Об этом он сообщил журналистам.

Хоккеист Вашингтона <nobr>из-за </nobr>травмы пропустил чемпионат мира — 2017 на котором сборная России завоевала бронзовые медали. Увеличить
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31-летний форвард из-за травмы пропустил чемпионат мира — 2017, на котором сборная России завоевала бронзовые медали.

«Сейчас чувствую себя намного лучше. К тренировкам пока приступать не буду. Возможно, через неделю начну бегать. В футбол, баскетбол поиграю, может быть, посмотрим. Главное, чтобы нога не беспокоила и чувствовала себя нормально», — сказал Овечкин.

В плей-офф НХЛ «Вашингтон» дошел ¼ финала, где уступил «Питтсбургу» со счетом 3−4 в серии.

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WP: Овечкин в составе «Вашингтона» сыграет на стадионе Военно-морской академии США

WP: Овечкин в составе «Вашингтона» сыграет на стадионе Военно-морской академии США

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует провести матч на открытом воздухе на стадионе Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом сообщает издание Washington Post.
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