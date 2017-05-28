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28 мая 2017, 11:48 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Малкин — на 2-м месте в числе претендентов на MVP плей-офф НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл предварительное голосование по определению самого ценного игрока текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл предварительное голосование по определению самого ценного игрока текущего розыгрыша Кубка <span class=error>Стэнли</span>. Увеличить
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Было опрошено 12 экспертов, каждый из них должен был назвать трёх кандидатов. Очки распределялись по принципу 3−2−1.

Лидером стал вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне с 32 очками (8 первых мест). Второе место — у форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с 24 очками (3 первых места). Третий — капитан «Оттава Сенаторз» Эрик Карлссон с 6 очками (1 первое место).

Питтсбург Пингвинз
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