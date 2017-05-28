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Было опрошено 12 экспертов, каждый из них должен был назвать трёх кандидатов. Очки распределялись по принципу 3−2−1.

Лидером стал вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне с 32 очками (8 первых мест). Второе место — у форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с 24 очками (3 первых места). Третий — капитан «Оттава Сенаторз» Эрик Карлссон с 6 очками (1 первое место).