Малкин — на 2-м месте в числе претендентов на MVP плей-офф НХЛ
Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл предварительное голосование по определению самого ценного игрока текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
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Было опрошено 12 экспертов, каждый из них должен был назвать трёх кандидатов. Очки распределялись по принципу 3−2−1.
Лидером стал вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне с 32 очками (8 первых мест). Второе место — у форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с 24 очками (3 первых места). Третий — капитан «Оттава Сенаторз» Эрик Карлссон с 6 очками (1 первое место).
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