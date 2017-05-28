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28 мая 2017, 11:28 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Рэй Шеро: Ковальчук решит, где хочет играть в НХЛ, а я решу, насколько это выгодно для «Нью-Джерси»

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро заявил, что будет рад возвращению нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.

Генеральный менеджер Нью-Джерси <span class=error>Рэй</span> <span class=error>Шеро</span> заявил что будет рад возвращению нападающего Ильи Ковальчука в <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Руководитель отметил, что россиянин сам решит, где захочет продолжить карьеру, но главное, чтобы это было выгодно для его бывшего клуба — «Дэвилз». Напомним, что в НХЛ 34-летний хоккеист выступал за «Атланту» и «Нью-Джерси», а в 2013 году объявил о завершении карьеры в лиге и перешел в СКА. Всего в НХЛ на его счету 816 матчей, в которых он набрал 816 (417+399) очков.

— Я лично не знаком с Ковальчуком, но долгое время следил за его игрой в НХЛ, — цитирует North Jersey Шеро. — Он был одним из лучших игроков лиги, поэтому не только наша команда хочет его заполучить. Его возвращение для НХЛ будет фантастической новостью. Но на данный момент я не вижу смысла обсуждать эту новость.

Если в команде соберутся такие игроки, как Ковальчук — будет замечательно. Но выбор остается за ним. Именно Илья решит, где хочет играть, а я решу, насколько это будет выгодно нашей команде.

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