Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29892729/
28 мая 2017, 11:26 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

В финале плей-офф АХЛ сыграют фарм-клубы «Детройта» и «Тампы»

В Американской хоккейной лиге определились финалисты розыгрыша Кубка Колдера.

В Американской хоккейной лиге определились финалисты розыгрыша Кубка <span class=error>Колдера</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В решающей серии сыграют «Гранд Рэпидс» (фарм-клуб «Детройт Ред Уингз») и «Сиракьюз» (фарм-клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг»).

«Грифоны» выиграли финал Западной конференции у «Сан-Хосе Барракуда» (4−1), Евгений Свечников набрал 11 (4+7) очков в 13 матчах. «Кранч» оказались сильнее «Провиденса» (фарм-клуба «Бостона», 4−1) в финале Восточной конференции.

Ранее эти команды уже играли в финале Кубка Колдера в 2013 году, тогда победу со счётом 4−2 одержали «Гриффинс».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

WP: Овечкин в составе «Вашингтона» сыграет на стадионе Военно-морской академии США

WP: Овечкин в составе «Вашингтона» сыграет на стадионе Военно-морской академии США

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует провести матч на открытом воздухе на стадионе Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом сообщает издание Washington Post.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото