Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29892052/
28 мая 2017, 10:34 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

WP: Овечкин в составе «Вашингтона» сыграет на стадионе Военно-морской академии США

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует провести матч на открытом воздухе на стадионе Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом сообщает издание Washington Post.

По сообщению издания Национальная хоккейная лига в понедельник объявит о проведении матча на открытом воздухе 34-тысячной арены <nobr>Военно-морской</nobr> академии США в котором сыграет клуб Вашингтон Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сообщается, что о данном событии будет официально объявлено в понедельник. В матче планируется участие клуба НХЛ «Вашингтон», в составе которого выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Название соперника команды из столицы США, а также дата проведения игры, не сообщаются. Данный матч станет первым в истории профессиональных спортивных лиг Северной Америки, который пройдет в Военно-морской академии США.

НХЛ традиционно проводит матчи на открытом воздухе. 1 января 2018 года в рамках юбилейной 10-й «Зимней классики» сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало». 10-я «Зимняя классика» пройдет на стадионе «Сити-филд» в Нью-Йорке, который вмещает более 45 тысяч зрителей. Это домашняя арена бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс». Рекорд посещаемости арены был установлен в 2013 году во время Матча всех звезд Главной лиги бейсбола (MLB) — 45 186 зрителей.

Стадион Военно-морской академии США, который носит название Navy-Marine Corps Memorial Stadium, был построен в 1959 году и вмещает 34 тыс. зрителей. На арене проходят матчи команд местной академии по американскому футболу и лакроссу. В 2004 году арена была реконструирована за $3,1 млн. Рекорд посещаемости стадиона был зафиксирован 5 октября 2013 года на матче по американскому футболу между местной командой академии против сборной Академии ВВС США — 38 225 зрителей. Во время Олимпийских игр 1984 года на арене проходили матчи футбольного турнира.

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
28 мая

Шарапова опустилась на 178-е место в рейтинге WTA

Борзаковский: победа Ласицкене в Юджине очень важна для российской легкой атлетики

Россиянин Федор Чудинов не сумел вернуть титул "суперчемпиона" мира WBA