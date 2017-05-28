WP: Овечкин в составе «Вашингтона» сыграет на стадионе Военно-морской академии США
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует провести матч на открытом воздухе на стадионе
Военно-морской академии США в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом сообщает издание Washington Post.
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Сообщается, что о данном событии будет официально объявлено в понедельник. В матче планируется участие клуба НХЛ «Вашингтон», в составе которого выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Название соперника команды из столицы США, а также дата проведения игры, не сообщаются. Данный матч станет первым в истории профессиональных спортивных лиг Северной Америки, который пройдет в
НХЛ традиционно проводит матчи на открытом воздухе. 1 января 2018 года в рамках юбилейной 10-й «Зимней классики» сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало». 10-я «Зимняя классика» пройдет на стадионе «Сити-филд» в
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