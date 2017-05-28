WP: Овечкин в составе «Вашингтона» сыграет на стадионе Военно-морской академии США

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Сообщается, что о данном событии будет официально объявлено в понедельник. В матче планируется участие клуба НХЛ «Вашингтон», в составе которого выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Название соперника команды из столицы США, а также дата проведения игры, не сообщаются. Данный матч станет первым в истории профессиональных спортивных лиг Северной Америки, который пройдет в Военно-морской академии США.

НХЛ традиционно проводит матчи на открытом воздухе. 1 января 2018 года в рамках юбилейной 10-й «Зимней классики» сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало». 10-я «Зимняя классика» пройдет на стадионе «Сити-филд» в Нью-Йорке, который вмещает более 45 тысяч зрителей. Это домашняя арена бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс». Рекорд посещаемости арены был установлен в 2013 году во время Матча всех звезд Главной лиги бейсбола (MLB) — 45 186 зрителей.