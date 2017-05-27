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27 мая 2017, 13:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Драйден рассказал, что хотел закончить карьеру в СССР, но руководство отказало

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден рассказал, почему он не сумел реализовать своё желание провести сезон в одном из советских хоккейных клубов.

«Я решил, что завершу энхаэловскую карьеру в 1979 году. Об этом знали в канадском правительстве, в руководстве НХЛ, ассоциации игроков. Сообщил им также о том, что хочу хотя бы год сыграть в СССР. Все в Канаде поддержали меня. Моя семья была готова к переезду в Москву. Но, к сожалению, советская сторона не позволила осуществить свою мечту. Они не были уверены в том, что смогу сыграть сезон в чемпионате СССР до конца», — приводит слова Драйдена «Шайба.kz».
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