Драйден рассказал, что хотел закончить карьеру в СССР, но руководство отказало

«Я решил, что завершу энхаэловскую карьеру в 1979 году. Об этом знали в канадском правительстве, в руководстве НХЛ, ассоциации игроков. Сообщил им также о том, что хочу хотя бы год сыграть в СССР. Все в Канаде поддержали меня. Моя семья была готова к переезду в Москву. Но, к сожалению, советская сторона не позволила осуществить свою мечту. Они не были уверены в том, что смогу сыграть сезон в чемпионате СССР до конца», — приводит слова Драйдена «Шайба.kz».