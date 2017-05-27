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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29888144/
27 мая 2017, 13:13 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Абрамов номинирован на звание игрока года в Канадской хоккейной лиге

Российский нападающий клуба «Гатино» Виталий Абрамов номинирован на приз лучшему игроку года в Канадской хоккейной лиге, информирует официальный сайт CHL.

Другими фаворитами борьбы за награду стали форварды Алекс Дебринкет («Эри Оттерс») и Сэм Стил («Реджайна»).

На приз лучшему проспекту года номинированы форварды Нолан Патрик («Брэндон»), Нико Хишир («Галифакс») и Габриэль Виларди («Виндзор»).

На приз лучшему вратарю будут претендовать Майкл Макнивен («Оуэн Саунд»), Картер Харт («Эверетт») и Франсис Леклер («Бленвиль-Буабриан»).

На приз лучшему защитнику выдвинуты Тома Шабо («Сент-Джон»), Этан Беар («Сиэтл») и Даррен Рэддиш («Эри»).
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