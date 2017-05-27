«Конн Смайт» и два кубка Стэнли. Как играл Малкин в финалах НХЛ

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Сезон-2007/08. «Питтсбург» — «Детройт» — 2−4

Евгений Малкин: 3 (1+2) очка.

Первый раз Евгений Малкин сыграл в финале Кубка Стэнли уже на второй год пребывания в НХЛ. В той «регулярке» российский центрфорвард набрал 106 (47 + 59) очков, став лидером команды, когда Сидни Кросби пропустил часть сезона из-за травмы.

В плей-офф Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Оттаву», «Рейнджерс» и «Филадельфию», а в финале «пингвинов» ждал «Детройт». Евгений проводил тот плей-офф на хорошем уровне, набирая больше очка за игру, но старт финала для него, как и для всей команды, не задался. Две первые встречи на «Джо Луис Арене» «Питтсбург» проиграл с общим счётом 0:7, а впервые пробить Криса Осгуда «пингвинам» удалось лишь в третьей домашней игре, в которой они победили, но Малкин очков не набрал.

Вообще, лидером команды в том финале выступил Мариан Госса, затмивший и Малкина, и Кросби, а первый раз попасть в протокол российскому нападающему удалось лишь в пятой игре. В эпизоде с победной шайбой Петра Сикоры в третьем овертайме Малкин помог отличиться чешскому одноклубнику.

В шестой встрече пришёл и первый гол в финале, и попадание в число трёх звёзд матча, но это была последняя игра сезона. «Детройт» выиграл кубок Стэнли, а Малкин в первом своём финале набрал три очка в шести поединках.

Сезон-2008/09. «Детройт» — «Питтсбург» — 3−4

Евгений Малкин: 8 (2+6) очков.

Следующий сезон стал пока лучшим в заокеанской карьере Малкина. Воспитанник магнитогорского хоккея набрал в регулярном чемпионате 113 (35 + 78) очков, а в плей-офф Евгений и вовсе был неудержим, заработав в 24 матчах 36 (14 + 22) баллов.

На пути к реваншу с «Детройтом» «Питтсбург» прошёл «Филадельфию», «Вашингтон» и «Каролину», и кубок Стэнли вновь разыграли между собой «пингвины» и «Красные крылья».

Начало серии, как и за год о этого, осталось за «Детройтом», который выиграл две домашние встречи, а вот Малкин в этот раз сразу же включился в финал и стал набирать очки. В первом матче он ассистировал Руслану Федотенко, а во втором отличился самостоятельно.

Противостояние переехало в Питтсбург, и «пингвинам» не без помощи россиянина удалось переломить ход серии. В третьей игре Малкин оформил ассистентский хет-трик, а в четвёртой заработал 2 (1 + 1) очка.

Следующую игру «Питтсбург» провалил 0:5, шестую выиграл 2:1, но Малкин ушёл со льда без очков. В решающем матче сезона в Детройте «Питтсбург» одержал гостевую победу и стал победителем Кубка Стэнли. Дубль в той игре оформил нынешний форвард «Локомотива» Максим Тальбо, а ассистировал ему Евгений Малкин.

Таким образом, за тот финал россиянин набрал восемь очков, а за выступление в плей-офф получил «Конн Смайт Трофи».

Сезон-2015/16. «Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 4−2

Евгений Малкин: 3 (2+1) очка.

Семь лет «Питтсбургу» не удавалось выйти в финал, но в прошлом сезоне «пингвины» преодолели сопротивление «Рейнджерс», «Вашингтона» и «Тампы» и вновь оказались в главной серии сезона. Соперником команды Малкина стал «Сан-Хосе» во главе с Джо Торнтоном и Брентом Бёрнсом.

Для Евгения сезон стал не самым удачным в плане личной статистики. Из-за травмы он провёл менее 60 игр в регулярном чемпионате и заработал 58 (27 + 31) очков. Наверняка нервировали россиянина и разговоры о его возможном обмене из «Питтсбурга».

Но в плей-офф все неприятности были забыты, Малкин, хоть и не был так результативен, как семь лет назад, помог своей команде выйти в финал, однако в начале серии против «Сан-Хосе» практически растворился.

Первые три матча прошли без непосредственного участия россиянина, и лишь в четвёртой игре Малкин заработал первые очки в финале. Он помог отличиться Иану Коулу, а затем забросил победную шайбу в ворота Мартина Джонса.

В следующей игре Малкин забил ещё раз, но «Питтсбург» проиграл и отсрочил итоговую победу ещё на одну игру, в которой Евгений не попал в протокол. Показав не самую высокую результативность, Малкин остался без индивидуальных наград, зато выиграл второй Кубок Стэнли.

Сезон-2016/17. «Питтсбург» — «Нэшвилл»

Через несколько дней Джино отправляется в свой четвёртый поход за главным трофеем в мировом клубном хоккее. По количеству этих попыток Малкин уже стал рекордсменом среди россиян, а в случае победы Евгений может стать трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Из русских хоккеистов такое удавалось Игорю Ларионову, Сергею Фёдорову и Сергею Брылину.

Нынешний сезон у Евгения несравненно лучше, чем предыдущий, уже сейчас он набрал 24 (7 + 17) очка в плей-офф и является лучшим бомбардиром игр на вылет и главным претендентом на второй в карьере «Конн Смайт».

Позади у «Питтсбурга» две тяжелейшие серии против «Вашингтона» и «Оттавы», а впереди — дерзкий нарушитель спокойствия «Нэшвилл», который идёт по сетке плей-офф так уверенно, как будто парни из «Предаторз» каждый год как минимум играют в финале.