Буре восхитился четвертым финалом Кубка Стэнли в карьере Малкина
Бывший хоккеист сборной России Павел Буре выразил восхищение игрой форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и его четвертым в карьере выходом в финал Кубка Стэнли.
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«Евгений Малкин в четвертый раз за карьеру выходит в финал Кубка Стэнли, и это суперрезультат. Он вместе с Кросби — настоящий лидер «Питтсбурга», показывает очень хороший и интересный хоккей. За этой командой интересно наблюдать.
Настоящие звезды ведут за собой и делают то, на что не способны другие игроки. Так что я как болельщик — на стороне «Пенс», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.
В финале Кубка Стэнли «Питтсбург» сыграет с «Нэшвиллом».
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