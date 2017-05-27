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27 мая 2017, 8:38 | Хоккей: НХЛ | «Газета.Ру»

Буре восхитился четвертым финалом Кубка Стэнли в карьере Малкина

Бывший хоккеист сборной России Павел Буре выразил восхищение игрой форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и его четвертым в карьере выходом в финал Кубка Стэнли.

Бывший хоккеист сборной России Павел Буре выразил восхищение игрой форварда'Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span>' Евгения <span class=error>Малкина</span> и его четвертым в карьере выходом в финал Кубка <span class=error>Стэнли</span>. Увеличить
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«Евгений Малкин в четвертый раз за карьеру выходит в финал Кубка Стэнли, и это суперрезультат. Он вместе с Кросби — настоящий лидер «Питтсбурга», показывает очень хороший и интересный хоккей. За этой командой интересно наблюдать.

Настоящие звезды ведут за собой и делают то, на что не способны другие игроки. Так что я как болельщик — на стороне «Пенс», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.

В финале Кубка Стэнли «Питтсбург» сыграет с «Нэшвиллом».

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