Буре восхитился четвертым финалом Кубка Стэнли в карьере Малкина

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«Евгений Малкин в четвертый раз за карьеру выходит в финал Кубка Стэнли, и это суперрезультат. Он вместе с Кросби — настоящий лидер «Питтсбурга», показывает очень хороший и интересный хоккей. За этой командой интересно наблюдать.

Настоящие звезды ведут за собой и делают то, на что не способны другие игроки. Так что я как болельщик — на стороне «Пенс», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.

В финале Кубка Стэнли «Питтсбург» сыграет с «Нэшвиллом».