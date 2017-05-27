Флетчер: «Миннесота» ожидает, что Капризов проведет год в ЦСКА, а затем приедет в НХЛ

Капризов, выбранный «Миннесотой» в 2015 году под 135-м номером, 1 мая перешел в ЦСКА из уфимского «Салавата Юлаева» в результате обмена на денежную компенсацию. Действующий контракт 20-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2017/18. В пятницу президент армейцев Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА договорился о продлении контракта с Капризовым, и клуб хочет, чтобы тот задержался в России более чем на два года.

«Мы находились в контакте с его агентом, и нам он не сообщил ничего, о чем вы меня спрашиваете (о продлении контракта Капризова с ЦСКА). Ходили такие слухи несколько недель назад, но агент Капризова их опроверг. Сейчас мы исходим из того, что у игрока остался по контракту один год. Он собирается провести этот год в ЦСКА, а затем он заинтересован приехать к нам и сыграть за “Уайлд” в сезоне-2018/19. Это наши ожидания и наша надежда. Ни о чем другом нас не уведомили», — цитирует Флетчера StarTribune.

На молодежном чемпионате мира 2016 года Капризов в составе сборной России завоевал серебро, а спустя год — бронзу.