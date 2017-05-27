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27 мая 2017, 8:06 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Чемпион мира швед Филип Хольм подписал контракт с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс»

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт. Чемпион мира в составе сборной Швеции Филип Хольм подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс», сообщается на официальном сайте команды.

Минувший сезон 25-летний защитник провел в клубе Шведской хоккейной лиги «Векше Лейкерс». В 52 матчах Хольм набрал 21 (4 гола+17 передач) очко.

«Филип — мобильный защитник, который добавит глубины нашей обороне. В прошлом сезоне он добился больших успехов в «Векшё» и показал сильную игру со сборной Швецией на чемпионате мира. Мы рады приветствовать его в «Кэнакс», — заявил генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг.

На прошедшем в Кельне и Париже чемпионате мира Хольм в составе сборной Швеции сыграл семь матчей, набрав 3 (1+2) очка.

Ванкувер Кэнакс
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