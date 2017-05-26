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26 мая 2017, 23:41 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Флетчер: Капризов хочет играть в «Уайлд», не знаю о продлении контракта с ЦСКА

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Чак Флетчер прокомментировал информацию о возможном продлении контракта нападающего Кирилла Капризова с ЦСКА.

Генеральный менеджер Миннесоты <span class=error>Уайлд</span> <span class=error>Чак</span> <span class=error>Флетчер</span> прокомментировал информацию о возможном продлении контракта нападающего Кирилла <span class=error>Капризова</span> с ЦСКА. Увеличить
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«Капризов обсуждает продление контракта с ЦСКА? Это новость для меня. Я не верю, что эти слухи — правда. Мы общались с его агентом последние несколько недель, и нам ничего такого не говорили. Мы ориентируемся на то, что у Капризова остался год контракта с ЦСКА, после чего он хочет приехать и играть в «Уайлд» в сезоне-2018/19. Он потрясающий игрок, думаю, он будет готов приносить пользу нашей команде через год. Мы на это рассчитываем и надеемся. О каких-то других вариантах нас не информировали.

Пару недель назад были похожие слухи, но агент Капризова их опроверг. Лично я считаю, что он может играть в НХЛ уже в следующем сезоне, но ещё год в КХЛ поможет ему набраться опыта и стать ещё лучше как игрок, — цитирует Флетчера Star Tribune.

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