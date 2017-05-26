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26 мая 2017, 23:05 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин не изменил своего решения относительно участия в ОИ-2018

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не изменил своего решения по поводу участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом игрок сообщил ТАСС.

Ранее хоккеист заявлял что намерен принять участие в Играх несмотря на решение <span class=error>НХЛ</span> не приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Увеличить
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НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Овечкин, несмотря на это, заявил, что намерен принять участие в Играх.

«Нет», — ответил Овечкин на вопрос, не изменил ли он свое решение.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу для турнира. За это время в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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